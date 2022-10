Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Marek Sacha ist Chief Executive Officer (CEO) bei Building Minds. Bei der Immobilien Zentrum Holding ist Alexander Dietlmeier als Vorstandschef angetreten. Und bei der Howoge wird Katharina Greis in der Geschäftsführung auf Thomas Felgenhauer folgen.

Seit Anfang Oktober 2022 ist Marek Sacha Chief Executive Officer (CEO) von Building Minds, einer digitalen SaaS-Plattform für datengetriebenes Immobilien- und Portfoliomanagement. Er war zuletzt CEO bei der B2B-Plattform XOM Materials. Im Jahr 2016 wurde Sacha von Forbes in den Kreis der "30-under-30" aufgenommen.

Immobilien Zentrum Holding mit neuem CEO

Alexander Dietlmeier hat Anfang Oktober die Arbeit als Vorstandsvorsitzender (CEO) der Immobilien Zentrum Holding AG aufgenommen. Er war seit Anfang 2021 als Geschäftsführer der Muttergesellschaft Silberberg Holding GmbH für die Unternehmensgruppe tätig.

Süleyman Acara ist CEO und Alleinvorstand bei Evana

Mit der Restrukturierung der Evana AG wird auch das Management-Team umgebaut: Süleyman Acar wird Chief Executive Officer (CEO) und Alleinvorstand. Das hat die Hauptversammlung Ende Oktober beschlossen. Acar bringt langjährige Erfahrung mit: 2014 hat er die Faceadnet GmbH gegründet, die heute als Ströer Social Publishing GmbH firmiert. Er investiert und begleitet zudem Technologieunternehmen als Business Angel während der Seed- und Skalierungsphase.

Howoge bestellt neue Geschäftsführerin

Katharina Greis wurde im Oktober 2022 zur kaufmännischen Geschäftsführerin der Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH bestellt. Sie soll ihre Tätigkeit spätestens am 1.4.2023 aufnehmen. Greis folgt auf Thomas Felgenhauer, der aus der Geschäftsführung der Howoge ausscheidet. Sie leitet derzeit den Bereich Finanzen / Controlling, IT und Digitalisierung bei DB Immobilien.

Bild: Haufe Online Redaktion Katharina Greis

Fabian Graue steigt als COO bei Semodu ein

Die Semodu AG hat Fabian Graue als neuen Chief Operating Officer (COO) eingestellt. Er war zuletzt Unternehmer, Projektleiter und Innovationscoach mit internationaler Erfahrung, unter anderem in digitalen Transformationen in der Immobilienbranche.

Pandion erweitert den Vorstand

Der Aufsichtsrat der Pandion AG hat Dr. Philipp Holtschmidt mit Wirkung zum 1.10.2022 zum Kaufmännischen Vorstand berufen. Er ist bereits seit Juli 2021 als Kaufmännischer Leiter bei Pandion tätig. In dieser Funktion verantwortete er bisher schon die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Unternehmensentwicklung & Digitalisierung, Personal und IT.

Sienna Real Estate: Stefan Dietze ist Deutschlandchef

Stefan Dietze ist neuer Managing Director und Head of Germany bei Sienna Real Estate. Er war zuvor unter anderem Director / Head of Operations bei der IVG Immobilien AG. Prof. Dr. Ralf Joachim Klann (Real Estate Management an der EBZ Business School) übernimmt die Leitung des Fondsgeschäfts und der neu geschaffenen Einheit "Sienna Real Estate Concepts and Strategies". Er übernimmt von Richard Apfelbacher, Senior Managing Partner.

Isaria-Geschäftsführung neu aufgestellt

Die Quarterback Immobilien AG strukturiert die Führungsriege der Tochtergesellschaft Isaria München Projektentwicklungs GmbH um: Robert Lange wird neben dem Sprecher der Geschäftsführung, David Christmann, als Geschäftsführer agieren. Sein Vorgänger Norbert Wögler hat das Unternehmen zum 15.10.2022 verlassen. Lange ist bereits seit 2017 als Leiter Projektmanagement für Isaria tätig.

Bild: Isaria Robert Lange

Doppelspitze bei BNPP REPM

BNP Paribas Real Estate Property Management (BNPP REPM) erweitert mit Sebastian Sasserath die Geschäftsführung. Er ergänzt Christina Neuper, die sich schwerpunktmäßig um die Kundenbetreuung, die Akquise und das Personalmanagement kümmert. Sasserath leitet das Shared Service Center und Client Finance sowie die Stabsstellen Controlling, Compliance und IT.

Neue Head of ESG bei P3

P3 Logistic Parks, ein Entwickler von Logistikimmobilien, hat Nichole Chan zur neuen Head of ESG ernannt. Sie wird für die Einführung der ESG-Strategie von P3 in Europa verantwortlich sein. Bevor sie zu P3 kam, war Chan Senior ESG Manager bei Mileway, wo sie das erste ESG-Programm des Unternehmens entwickelte.

CBRE: Neue Head of ESG Real Estate Advisory

Pamela Villanueva ist seit Kurzem Head of ESG Real Estate Advisory bei CBRE in Deutschland. Die Position wurde neu geschaffen. Zuletzt war Villanueva Head ESG Real Estate Germany bei Swiss Life Asset Managers.

Bild: Hernán Amenábar Pamela Villanueva

Gerch richtet Stabsstelle ESG ein

Der Projektentwickler Gerch hat eine neue ESG-Stabsstelle geschaffen: Seit Anfang Oktober ist Sascha Gumprecht Management Expert Sustainability & Digitalization. Ihm assistiert Marie Weeger als Referee Sustainability & Digitalization.

BDF: Mathias Schäfer zum Präsidenten gewählt

Mathias Schäfer ist neuer Präsident des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF). Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Fingerhaus-Gruppe und Nachfolger von Hans Volker Noller, der nicht mehr kandidierte. Schäfer ist außerdem Vizepräsident des Wirtschaftsverbandes der Holz-Fertigbauindustrie. Seit 2021 ist er Honorarprofessor an der CVJM-Hochschule in Kassel.