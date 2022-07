Die Erstsemesterzahlen für immobilienwirtschaftliche Studiengänge sind deutschlandweit in den letzten zehn Jahren stetig gesunken. Was man dagegen tun kann, darüber spricht Gastgeber Jörg Seifert im heutigen L’Immo-Podcast mit Prof. Dr. Markus Thomzik von der westfälischen Hochschule Gelsenkirchen.

In Zeiten des Fachkräftemangels kommt den Hochschulen eine besondere Bedeutung zu. Immer seltener wird der Zugang zum Wunschstudienplatz durch Beschränkungen wie den Numerus Clausus erschwert. Trotzdem fehlt es an Interessierten in den immobilienwirtschaftlichen Studienfächern. Wie ist dies möglich, wo doch alle Studierenden bereits lange vor Studienabschluss einen Arbeitsvertrag in der Tasche haben?

