Die US-Präsidentschaft und die Bundestagswahlen werden auch den deutschen Immobilienmarkt durcheinanderwirbeln. Die Welt ist dynamisch, Immobilien sind statisch. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ein L'Immo-Podcast mit dem Immobilienberater Martin Eberhardt.

Schon heißt es aus Brüssel, der Green Deal stehe in Teilen zur Disposition. Was bedeutet das für Manager eines Immobilienportfolios, für Immobilienbestandshalter? Viele denken daran, umzuschichten. Wo sind resiliente Märkte? Welche Rolle spielt das Thema ESG überhaupt noch? Wie werden Banken mit dem Thema künftig umgehen? Instabilität ist auch in Europa überall sichtbar. Und leider ist auch Deutschland für ausländische Investoren nicht mehr der sichere Hafen. Was zeigt: die Zeit, in der jeder Immobilien "konnte", ist vorbei.

Im L'Immo-Podcast spricht Dirk Labusch heute mit dem Immobilienberater Martin Eberhardt.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee