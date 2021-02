Herausfordernde Zeiten für PR-Agenturen: Die Kunden erwarten neue Formen der Präsenz und der Kommunikation. Im L'Immo-Podcast spricht PR-Profi Jochen Goetzelmann von der Agentur Targa Communications über innovative Kommunikationsformen in der Immobilienwirtschaft.

Herausfordernde Zeiten für PR-Agenturen: Die Kunden erwarten neue Formen der Präsenz und der Kommunikation. Im L'Immo-Podcast spricht PR-Profi Jochen Goetzelmann von der Agentur Targa Communications über innovative Kommunikationsformen in der Immobilienwirtschaft.

Gastgeber Dirk Labusch, Chefredakteur des Magazins „Immobilienwirtschaft,“ unterhält sich mit PR-Mann Jochen Goetzelmann, Gründer und Geschäftsführer der alt eingesessenen PR-Agentur Targa Communications, über den Aufmerksamkeits-Wettbewerb zwischen klassischen und sozialen Medien, was Kunden von PR-Agenturen erwarten, welche Verwerfungen Corona auf dem Kommunikationsmarkt verursacht hat und warum man derzeit um die angesagte App Clubhouse kaum herumkommt. Dabei hat Goetzelmann einen neuen Trend in der Branche ausgemacht: „Die Schaffung eigener Medien ist der große Hype in der Immobilienkommunikation“, ist er sich sicher.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee, Youtube oder Apple.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee