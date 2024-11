Immobilienwirtschaft: Energiewende und die Rolle des Verwalters

Die Immobilienbranche muss den Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral machen. Martin Kaßler, Geschäftsführer des VDIV, betont die wichtige Rolle der Verwalter. Ein Ansatz des Hausverwalters Casa Service zeigt, wie dies umgesetzt werden kann.

Bis 2045 soll der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral sein. Schwierig, bei einem Gebäudesanierungsgrad von 0,2 Prozent im Jahr. Der Verband der Immobilienverwalter Deutschland VDIV geht davon aus, dass über 96 Prozent der Eigentümergemeinschaften keine umfangreichen Rücklagen haben für eine Immobiliensanierung. 80 Prozent der Gemeinschaften seien, so VDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler jüngst in einer L’Immo-Folge, noch nicht einmal in der Lage, über eine Sonderumlage eine neue Heizung einzubauen.

Verwalter als Treiber der Energiewende

Laut Kaßler sind Verwaltungen immer mehr auf der Suche nach einem One-Shop-System, also einem Dienstleister, der ihnen alles abnimmt, der auch den Energieberater stellt, der die Ausschreibung und Beauftragung der Gewerke vornimmt, der schaut, ob die Aufgaben ordentlich ausgeführt worden sind und der auch die Gewährleistungsfristen im Blick hat. Er glaubt, dass Verwalter durch den Gesetzgeber immer mehr in die Verantwortung genommen werden, sich darum zu kümmern beziehungsweise zumindest die Eigentümergemeinschaften aufzuklären.

Es gehöre, meint der VDIV-Geschäftsführer, zum ordnungsgemäßen Aufgabenbereich einer Verwaltung, über die gesetzlichen Vorgaben zu informieren. Es mache durchaus Sinn, hier einen Weg vorzugeben. Und nicht darauf zu warten, dass der pensionierte Wohnungseigentümer dem Verwalter erzählt, wie er es zu machen habe.

Natürlich könne der Verwalter immer wieder beschließen lassen, dass er aus der Haftung entlassen wird, wenn die Gemeinschaft nichts tut. Aber das sei nur der zweitbeste Weg. Der Verwalter Steffen Oberst, Geschäftsführer der Casa Service GmbH, hat viel Altbau in seinem Bestand. Er ist dabei, ihn energetisch zu sanieren. In einem Interview gibt er Einblicke in die Herausforderungen, mit denen er sich im Zuge dessen konfrontiert sieht. Außerdem: wie er die Wohnungseigentümer mitnimmt, wie das mit der Finanzierung klappt, wie er sich über Fördermittel informiert und vieles mehr. Alles nachzulesen in der aktuellen Ausgabe 05/24 der Immobilienwirtschaft.

Energetische Altbausanierung: So geht die Casa Service vor

Zusammenstellung verfügbarer Daten über alle Gaszentralhäuser

Alle vorhandenen Daten über Heizung/ Pumpen/Leistungen/Protokolle usw. wurden zusammengetragen

Erstellung eines „Heizkosten-Gebäudeblatts“ mit diesen erfassten Daten und weiteren relevanten aus dem Gebäudebestand/HK-Abrechnungen etc.

Besuch aller Heizungsanlagen und Erfassung der Einstellungsparameter, Auffüllung des Heizkosten-Gebäudeblatts mit weiteren Daten

Ergebnis: Es fehlten Unterlagen, etwa brauchbare Bestandsplanungsunterlagen; die Bescheinigung eines hydraulischen Abgleichs lag nur bei zwei von 28 Objekten vor!

Was liegt nicht vor?

keine Heizlastberechnung

keine Planungsunterlagen des Heizungsbestands

grundsätzlich keine vergleichbaren Wartungsprotokolle der betreuenden Firmen

auch der Planstand ist mangelhaft

Weiteres Vorgehen:

Prüfung aller Heizungsanlagen, Information an die Bewohner über Notwendigkeit der Anpassung des Heizungsverhaltens zusammen mit den ENSI-Infos.

Anfrage bei den Fernwärmelieferanten hinsichtlich möglicher Reduzierung des Anschlusswerts; Anfrage hinsichtlich möglicher weiterer Anschlussmöglichkeiten von Objekten derzeit

Begehung mit Fachingenieurs-Unterstützung erst aller Zentralgashäuser, dann auch der Fernwärme-Häuser zur Erfüllung ENSIMIMAV/§ 60b GEG

Ziele:

Heizungsoptimierung

Verfassung von Berichten mit kurz-, mittel-, langfristigen Umsetzungszielen

Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen zur Optimierung schnell zu erreichender Einsparungen durch Umbau

Auswertung der Berichte und Festlegung des weiteren Vorgehens - Temperaturspreizung verbessern - Zirkulationsverluste verringern - aktuellen Bestand an Heizkörpern/ Ventilen und Leitungsdimensionen ermitteln - Digitalisierung der Heizungskeller mit Eingriffsmöglichkeit via Desktop.

Dies ist ein Auszug aus dem Gesamtbeitrag "Energiewende – (Wie) macht das der Verwalter?" der aktuellen Ausgabe 05/24 der "Immobilienwirtschaft".





