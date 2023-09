Birgit Noack – in memoriam

Unsere langjährige Autorin und Referentin, Frau Rechtsanwältin Birgit Noack, stellvertretende Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins München und Umgebung e.V. ist am 5. September 2023 im Alter von 61 Jahren in München verstorben.

Frau Noack war der Haufe Group seit über 20 Jahren eng verbunden. Die Zusammenarbeit begann mit ihrem erfolgreichen Buchtitel „Betriebskosten in der Praxis“. Frau Noacks Spezialgebiet war das Mietrecht. Neben zahlreichen Buchprojekten arbeitete Frau Noack auch in unseren digitalen Onlinedatenbanken und war als geschätzte Onlineseminar-Referentin mit Top-Bewertungen für die Haufe Group tätig. Hierbei hatte sie die besondere Gabe, schwierige rechtliche Themen klar zu strukturieren, in praktisch umsetzbare Handlungsanweisungen zu packen und auch für Nichtjuristen informativ und verständlich aufzubereiten.

Bei unserer Zusammenarbeit schätzten wir ihre direkte und offene Art, ihre Verbindlichkeit und ihre konsequent einwandfreie Umsetzung.

Ihr Engagement, ihre Loyalität zur Haufe Group und ihr Sachverstand fehlen uns. Sie fehlt uns als Autorin und ganz besonders als Mensch.





Miron Schneckenberger

Teamleiter/Chefredakteur Immobilien und die gesamte Redaktion Immobilien in Freiburg und Haufe Publishing München