Matthias Mosig, Head of Digital Transition beim TÜV SÜD Advimo GmbH in München, zu Gast im L'Immo-Podcast

Ressourcenknappheiten im Corporate Real Estate und Facility Management werden ohne Künstliche Intelligenz zunehmend problematisch werden. Im L’Immo-Podcast mit Matthias Mosig dreht sich alles um das Thema Digitalisierung in diesem Bereich.

Wie funktioniert Digitalisierung, wenn das gesamte Datenmanagement über den Lebenszyklus von Immobilien zentralisiert ist? Was kann durch Reduzierung der komplexen Regulierungen – vor allem im gewerblichen Immobilienbereich – an Vollautomatisierung erreicht werden? Warum sind Daten zur Zustandsfeststellung aus ESG-Due-Diligence oder technischer Due-Diligence derzeit besonders wichtig, insbesondere bei Entscheidungen über Transaktionen wie den Kauf eines Objekts?

Matthias Mosig ist Head of Digital Transition beim TÜV SÜD Advimo GmbH in München und leitet bei der German Facility Management Association (Gefma) den Arbeitskreis Digitalisierung. Außerdem ist er Beiratssprecher des CAFM (Computer-Aided Facility Management)-Rings und Dozent auf Fachevents der Branche. Er gibt im aktuellen L'Immo-Podcast im Gespräch mit Jörg Seifert Atworten auf diese Fragen und verrät, warum Digitalisierung in den Bereichen gut funktioniert, in denen das Corporate Real Estate Management einen echten Bezug zum Kerngeschäft hat und was sich mit dem Aufkommen der quirligen PropTech- und ConTech-Szene geändert hat.

