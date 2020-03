Der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung hat einen Zwischenbericht zur Bedeutung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft für die große Transformation zur Diskussion vorgelegt. Bis 3.4.2020 haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Perspektiven mit einzubringen.

Der Bericht offenbart, dass die aktuell in der Rechnungslegung geführte Nachhaltigkeitsdebatte sehr schnell auch auf bislang nicht zur nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtete Unternehmen zukommen wird. Der Sustainable Finance-Beirat wurde von der Bundesregierung beauftragt, Vorschläge für eine nationale Sustainable Finance-Strategie zu diskutieren und konkrete Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Ziel ist die langfristige Stärkung des Finanz- und Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Sustainable Finance: Aufgabe für den Finanzsektor

Unter Sustainable Finance wird dabei die zentrale, ganzheitliche und übergreifende Aufgabe für den Finanzsektor begriffen, Nachhaltigkeitsaspekte in die Entscheidungen zu integrieren, um die nötige Transformation der Realwirtschaft, insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Bekämpfung des Klimawandels, zu erreichen.

Sustainable Finance: nachhaltige Finanzwirtschaft bedeutend für Transformation

Die Strategie der EU-Kommission, den Klimaschutz für Unternehmen über Berichterstattungspflichten und Pflichten im Rahmen der Finanzierung durchzusetzen, nimmt auch national erheblich Fahrt auf. So stellt der Beirat der Bundesregierung fest, dass Deutschland eine Vorreiterrolle in Sustainable Finance anstreben sollte. Mit ihrem ambitionierten Ziel will die Bundesregierung alle Akteure im Finanzmarkt mobilisieren, die Transformation zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystem zu finanzieren und an ihrem Erfolg teilzuhaben.

Dabei sind aber auch erhebliche Risiken für viele Branchen vorprogrammiert. Um hier Disruptionen zu vermeiden, so die These, muss zügig gehandelt werden. Als Orientierungspunkt dient neben den UN-Nachhaltigkeitszielen das Pariser Klimaschutzabkommen, das es damit umzusetzen gilt.

Transformation: Chancen und Risiken für die Unternehmen

Auch wenn die bestehenden sozialen und ökologischen Herausforderungen eine Transformation erforderlich machen, bestehen doch erhebliche Unsicherheiten, die durch den globalen Wettbewerb noch verstärkt werden. Der Beirat sieht eine sich bietende Chance für zukünftige Wettbewerbsfähigkeit, für Innovation, Wachstum, Wohlstand, Sicherheit und Arbeitsplätze sowie gesellschaftliche Stabilität und eine intakte Umwelt. Diese Chance bedingt aber natürlich auch für Unternehmen, die diese Entwicklung verpassen, erhebliche Risiken. Einerseits durch die Transformation, andererseits durch weiter steigende Bürokratiekosten, da neue Berichtsinstrumente nötig werden.

Relevante Akteure für die Transformation

Nach Ansicht des Beirats sind 3 Akteure für den Erfolg der Transformation wesentlich, die zugleich Hauptadressaten des Zwischenberichts sind:

die Bundesregierung und die öffentliche Hand,

die Unternehmen der Realwirtschaft und

die Akteure im Finanzmarkt.

Es überrascht, dass die Bürgerinnen und Bürger als Konsumenten und Steuerzahler nicht aufgeführt sind und somit in der erarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie keine Rolle spielen. Dabei dürfte doch gerade der Erfolg der Transformation erheblich davon abhängen, ob eine Bereitschaft dieser tragenden Gruppe vorhanden ist bzw. durch überzogene Forderungen auf Wandel verspielt wird. Immerhin wird anerkannt, dass – auch wenn die Initiative von der Regierung ausgehen muss – das Handeln weiterer Akteure relevant ist. Der Beirat hat dafür in eigener Verantwortung mit dem Zwischenbericht 53 Handlungsansätze vorgelegt.

Faktor Zeit: Ausweitung der Berichtspflichten auf weitere Unternehmen

Dabei wird der zeitliche Faktor als entscheidend angesehen. Die Bundesregierung und die öffentliche Hand müssen zügig als Rahmengeber und Vorbild in Erscheinung treten. Daher soll die Neuausrichtung des Wirtschafts- und Finanzsystems innerhalb kurzer Zeit durch zielgerichtete Entscheidungen und konkrete Maßnahmen vorgenommen werden.

Die Vorschläge zielen auf eine Ausweitung der (nichtfinanziellen) Berichtspflichten auf viele weitere Unternehmen und auf eine – für viele Unternehmen noch weniger greifbar – Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Kreditvergabe, die die Realwirtschaft sehr schnell treffen könnte (bzgl. den detaillierten Vorschlägen verweisen wir auf den 2. Teil dieser News, der nächste Woche veröffentlicht wird).

Rückmeldungen werden bis zum 3.4.2020 in einer Konsultationsmaske entgegengenommen.

Der Zwischenbericht und der Zugang zur Konsultation ist zu erreichen über die Seite des Bundesfinanzministeriums.