4. Wurde ein im Rahmen einer Darlehensaufnahme vereinbartes Disagio über den Zinsfestschreibungszeitraum korrekt abgegrenzt? Wurde berücksichtigt, dass ein Disagio, welches einmal als Rechnungsabgrenzungsposten erfasst wurde, über die Laufzeit der Verbindlichkeit aufwandswirksam verteilt werden muss? Wurde eine lineare Verteilung oder eine Verteilung in Anlehnung an den tatsächlichen jährlichen Zinsaufwand gewählt? Ist in der Bilanz bzw. im Anhang der "Davon-Vermerk" für den Ausweis des Disagios als Rechnungsabgrenzungsposten korrekt erfolgt?