Das International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) hat den International Standard on Sustainability Assurance 5000 (ISSA 5000) verabschiedet. Er soll als international anwendbarer Standard zur Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen dienen.

Die Anwendungsfälle des ISSA 5000

Das IAASB hat den Standard am 20.9.2024 verabschiedet, die endgültige Formulierung des Standards findet sich bislang nur in den veröffentlichten aktualisierten Tagesordnungspapieren der Septembersitzung. Bis Ende des Jahres wird mit einer offiziellen Veröffentlichung gerechnet. Der ISSA 5000 soll als international anwendbarer Standard zur Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen dienen. Dieser kann angewendet werden auf:

Informationen zu allen Nachhaltigkeitsthemen und Themenaspekten

Informationen, die in Übereinstimmung mit einem Rahmenwerk, Standard oder anderen geeigneten Kriterien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung erstellt wurden

Alle Nachhaltigkeitsinformationen, unabhängig vom Mechanismus ihrer Berichterstattung

Engagements zur Erlangung begrenzter und angemessener Sicherheit

Darüber hinaus kann er von allen Prüfungsdienstleistern verwendet werden, solange sie die entsprechenden ethischen Anforderungen erfüllen und ein Qualitätsmanagementsystem anwenden, das mindestens so streng ist wie der Internationale Code of Ethics for Professional Accountants (einschließlich der International Independence Standards), der vom International Ethics Standards Board for Accountants veröffentlicht wird, und die Qualitätsmanagementstandards des IAASB.

ISSA 5000 als prinzipienbasierter Standard

Der vorgeschlagene ISSA 5000 ist ein prinzipienbasierter Standard, der sich auf Prinzipien oder Ergebnisse statt auf Verfahren oder Schritte konzentriert. Dies ermöglicht es dem Prüfer, bei der Planung und Durchführung des Prüfungsauftrags sein professionelles Urteilsvermögen anzuwenden. Dieser Ansatz unterstützt die Skalierbarkeit und Vollständigkeit des Standards, indem er mögliche Ausnahmen von den geltenden Prinzipien begrenzt und zeigt, wie eine Anforderung für alle Unternehmen gilt, unabhängig beispielsweise von der Art des Unternehmens, der Branche oder dem Sektor und davon, ob ihre Art und Umstände weniger oder komplexer sind.

ISSA 5000 und europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung

Es wird davon ausgegangen, dass der ISSA 5000 von der Europäischen Kommission nach intensiver Prüfung als Prüfungsstandard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD/den ESRS mithilfe eines delegierten Rechtsaktes angenommen werden wird. Die Annahme eines Prüfungsstandards für die Erlangung begrenzter Sicherheit in Bezug auf die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung hat spätestens bis zum 1.10.2026 zu erfolgen. Zudem hat die Europäische Kommission zu prüfen, ob auch ein Prüfungsstandard zur Erlangung hinreichender Sicherheit erarbeitet werden soll.

Da somit einheitliche europäische Standards zur Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts derzeit noch nicht vorliegen, können in der Zwischenzeit nationale Standards, wie in Deutschland die des IDW (zur inhaltliche Prüfung der nichtfinanziellen (Konzern-) Erklärung im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW PS 352 (08.2022)) sowie für die inhaltliche Prüfung mit begrenzter/hinreichender Sicherheit der nichtfinanziellen (Konzern-)Berichterstattung außerhalb der Abschlussprüfung (IDW EPS 991 (11.2022) / IDW EPS 990 (11.2022)), angewendet werden.

CEAOB veröffentlicht „Unverbindliche Leitlinien für die Erlangung begrenzter Prüfungssicherheit in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung“

Um die Qualitätsanforderungen einzuhalten und fragmentierte Vorgehensweisen zu verhindern, wurden vom Ausschuss der Aufsichtsstellen (engl. Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB) am 30.9.2024 die finale Fassung der unverbindlichen Leitlinien für die Erlangung begrenzter Prüfungssicherheit in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung für die Übergangszeit bis zur Vorlage finaler EU-Prüfungsstandards veröffentlicht.

