Zweite umfassende Überprüfung des IFRS für KMU

Jörg Baetge/Peter Wollmert/Hans-Jürgen Kirsch/Peter Oser/Stefan Bischof (Hrsg.), Rechnungslegung nach IFRS, Kapitel V: IFRS für KMU

Schrifttum Beiersdorf/Davis, IASB-Standard for Small and Medium-sized Entities: keine unmittelbare Rechtswirkung in Europa, BB 2006, S. 987–990; Beiersdorf/Eierle/Haller, International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS ...