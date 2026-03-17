Um eine reibungslose Jahresabschlussprüfung zu gewährleisten ist eine vorausschauende Prüfungsvorbereitung zentral. Um diese zu erleichtern, zeigen wir in einem Whitepaper die 8 häufigsten Stolperfallen auf und wie Sie diese vermeiden.

Sobald eine Kapitalgesellschaft mittelgroß i. S. d. § 267 HGB ist, muss der Jahresabschluss von einem Abschlussprüfer geprüft werden. Dies betrifft neben GmbH, AG, KGaA sowie Personenhandelsgesellschaften ohne natürliche Person als Vollhafter im Sinne des § 264a HGB ebenfalls auch Unternehmen, die nach dem Publizitätsgesetz einbezogen sind (§§ 1, 5 PublG).

Der Prüfer kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften zur Rechnungslegung (§§ 238 ff., 264 ff. HGB) und beurteilt, ob der Abschluss das Vermögen, die Finanzlage und den Ertrag zutreffend abbildet (§ 264 Abs. 2 HGB). Die Beurteilung dokumentiert der Prüfer im Prüfungsbericht und im Bestätigungsvermerk, der uneingeschränkt, eingeschränkt oder versagt lauten kann. Hat keine Prüfung stattgefunden, so kann der Jahresabschluss nicht festgestellt werden.

Wichtig: Jahresabschlussprüfung vorbereiten

Damit die Prüfung reibungslos und fristgerecht erfolgen kann, ist eine strukturierte und vorausschauende Prüfungsvorbereitung zentral. Hierdurch lassen sich der Prüfungsaufwand senken, interne Belastungen reduzieren und ein Zusatzhonorar vermeiden. Gleichzeitig schafft eine reibungslose Prüfung Transparenz und Vertrauen gegenüber Stakeholdern: Wer strukturiert vorbereitet ist, erhält schneller ein Testat und signalisiert Professionalität gegenüber Banken, Investoren und Aufsichtsorganen.

8 häufige Stolpersteine bei der Jahresabschlussprüfung

Eine effiziente Prüfung ist damit keine Fleißaufgabe, sondern auch ein strategischer Hebel. In unserem kostenlosen Whitepaper "Stressfreier durch die Jahresabschlussprüfung" zeigen wir Ihnen die 8 häufigsten Stolpersteine und wie Sie diese vermeiden.

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