Impulse und Innovationen für Reporting und Konsolidierung

Unter dem Motto „Insights at the Speed of Change“ fand im Mai 2025 die 20. Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung statt. Auf der von Horváth ausgerichteten Tagung tauschten sich Fach- und Führungskräfte über aktuelle Trends, Technologien und Best Practices in der Welt der Konsolidierung und des Reportings aus. Über die Vorträge berichten wir in einer neuen Serie.

Mehr als ein Dutzend renommierter Unternehmen, darunter McDonald's, Miele, Douglas, Deutsche Börse und Tchibo, präsentierten ihre Lösungen für die Herausforderungen einer zunehmend digitalen, regulierten und datengetriebenen Finanzwelt. Neben inspirierenden Impulsen und praxisnahen Erfahrungsberichten bot die Veranstaltung viel Raum für Networking – gekrönt von einer exklusiven Abendveranstaltung direkt an der Alster.

Tag 1: Konsolidierung – Effizienz, Automatisierung und Integration

Der erste Konferenztag stand ganz im Zeichen der Konsolidierung und wurde durch die Konferenzleiter dieses Tages, Till Tschierschky und Thomas Schmidt, eröffnet. Nach einer kurzen Begrüßung aller Teilnehmer startete in den Tag mit einem Vortrag von Arthur Harder von Miele. Er hat bereits im letzten Jahr teilgenommen und nahm das Auditorium erneut mit auf die „Finance Transformations-Reise“ der Miele. Dabei stellte er unter anderem dar, wie Konsolidierung und Reporting als strategische Effizienztreiber genutzt werden können.

Bild: Horváth Till Tschierschky (links) und Thomas Schmidt moderierten den Konsolidierungs-Tag

Die Deutsche Börse zeigte mit Christian Meister, wie moderne Konsolidierung mit SAP Group Reporting gelingt, einschließlich der Automatisierung von Abschlussprozessen und wie sich legale und Management-Abschlüsse effektiv integrieren lassen. Anschließend ging Prof. Dr. Sönke Sievers von der Universität Paderborn auf die zunehmenden externen Berichtspflichten ein und zeigte praxisorientierte Wege auf, den Umfang und Aufwand in der Berichterstattung zu reduzieren. Dabei zeigte er anhand eines Anwendungsfalls bei Siemens mögliche Potentiale auf.

Nach einer Pause für das Networking stand der Nachmittag im Zeichen von Trends und Konsolidierungssystemen. Thomas Schmidt brachte auch in diesem Jahr eine Live-Abfrage zu den aktuellen Trends und Herausforderungen in der Konsolidierung mit, um die Erfahrungen der Konferenzteilnehmer zu sammeln und Live-Benchmarking zu ermöglichen. Zusätzlich stellten in diesem Jahr erstmalig führende Softwarehersteller ihre Konsolidierungssysteme in einem 10-minütigem Elevator Pitch vor und gaben den Teilnehmern einen kurzen Impuls zum jeweiligen Funktionsspektrum und der System-Philosophie. In diesem Jahr konnten die Anbieter BOARD, CCH Tagetik, NDC, OneStream, Oracle und SAP für die Kurzvorstellung gewonnen werden. Vor der Pause ging Thomas Schmidt auf die Wichtigkeit eines strukturierten Ansatzes in der Softwareauswahl ein. Er stellte dabei die Horváth SAFE-Methodik vor, die Unternehmen sicher durch die vielfältigen Möglichkeiten an Softwareprodukten führt, um das individuell optimale Produkt auszuwählen.

Zum Abschluss des Tages zeigte Jan Gonda von RHI Magnesita, wie komplexe Finanzprozesse durch Automatisierung und Standardisierung vereinfacht und beschleunigt werden können.

Tag 2: Reporting – Transformation, Storytelling und künstliche Intelligenz

Der zweite Tag, moderiert von Jens Gräf und Dr. Johannes Isensee widmete sich ganz dem Reporting – mit einem starken Fokus auf digitale Innovationen, Business Intelligence und AI-unterstützte Steuerung.

Bild: Horváth Jens Gräf (links) und Dr. Johannes Isensee leiteten den Reporting-Teil

Zum Auftakt zeigte Philipp Claussen, wie bei McDonald’s der Finanzbereich und speziell Reporting & Analytics in einer mehrjährigen Transformation verändert wird, wie zentrale Finanzberichte und Analysen globale Teams unterstützen und wie sich die Rolle des Finanzbereichs zum strategischen Berater wandeln kann. Timo Beilner von Vaillant berichtete über den Aufbau eines BI Centers of Excellence als Basis für eine nachhaltige Unternehmenssteuerung – eine Erfolgsgeschichte mit Zukunftspotenzial.

Anschließend befragten Angelina Brehm und Marco Mohr von Horváth die Konferenzteilnehmer zum aktuellen Status der Unternehmen und Trends im Management Reporting in einer interaktiven Live-Umfrage.

Patrick Schöning und Sabine Gömann-Wittig präsentierten im nächsten Programmpunkt, wie bei Tchibo die SAP Analytics Cloud (SAC) effektiv für Controlling und Reporting genutzt wird – inklusive Custom Widgets und KI-Integration. Niklas Buchholz von Douglas sowie Kim-Svea Sommer von Horváth schilderten zum Abschluss des Vormittags, wie die CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung vorangetrieben wurde.

Der Nachmittag war geprägt von Diskussion und Inspiration: In einer Podiumsdiskussion wurden die Zukunft des Reportings und die Potenziale von AI und BI von Jürgen Bauer (SAP), Christian Paul (Oracle) und Bastian König (Strategy) diskutiert und Fragen des Publikums beantwortet. Anschließend gewährten Jan-Christopher Sürig und Yannic Schenkel von Refratechnik praxisnahe Einblicke in ihr Storytelling-Konzept in ihrem dashboard-basierten Reporting, bevor Maria Koppe und Ingo Alzner von Horváth einen Impuls gaben, wieder innovative Einsatz von KI das Reporting stark verändern wird, was heut schon möglich ist und wie Unternehmen diese Reise ganz konkret starten können.

Alle Vorträge wurden von Jessica Frische mit Graphic Recording dokumentiert. Denn “ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“.

Fazit:

Die Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025 bot einen umfassenden Überblick über aktuelle Herausforderungen und zukunftsweisende Lösungen in Finance & Controlling.

Die Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026 findet am 20./21. Mai 2026 in Hamburg statt.