Gelangensbestätigung

EU-Fahne
EU-Fahne

Gelangensbestätigung & Co.: Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine innergemeinschaftliche Lieferung kann nur dann vorliegen, wenn ein Gegenstand bei einer Lieferung von einen Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat gelangt. Mit Wirkung zum 1.10.2013 sind die Nachweisvorschriften für dieses körperliche Gelangen in der UStDV geändert worden. Die Finanzverwaltung nimmt mit Schreiben vom 16.9.2013 zu den Einzelheiten der Umsetzung Stellung.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Alle Entscheidungen mit Thema und Quelle
Beitrag
Scheinunternehmen / 1.1.2 Steuerbefreiungen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Lexikonbeitrag
Grenzüberschreitende Liefer... / 2.1 Innergemeinschaftliche Lieferungen
Beitrag
Grenzüberschreitende Liefer... / 2.3 Checkliste
Beitrag
Fahrzeuglieferung (innergem... / 3.1 Belege bei Verbringen durch den Abnehmer
Lexikonbeitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Umsatzsteuer Innergemeinschaftliche Lieferung Steuerfreiheit BMF-Schreiben Rechnung Organschaft Differenzbesteuerung