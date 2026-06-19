Niederstwertprinzip nach HGB bei betrieblichen Wertpapierdepots

Die handelsrechtliche Folgebewertung von Wertpapieren wirft in der Praxis regelmäßig Fragen auf. Entscheidend ist insbesondere die Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermögen. Davon hängt ab, ob das strenge oder das gemilderte Niederstwertprinzip anzuwenden ist.

Die Bedeutung der Folgebewertung

Nach dem erstmaligen Ansatz eines Wertpapiers zu Anschaffungskosten stellt sich zu jedem Bilanzstichtag die Frage, ob der Buchwert noch dem tatsächlichen Wert entspricht. Die handelsrechtliche Folgebewertung richtet sich nach § 253 HGB und folgt dem Grundsatz, dass Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen sind, vermindert um erforderliche Abschreibungen und erhöht um etwaige Zuschreibungen.

Für Wertpapierdepots ist dabei zunächst zu klären, ob die einzelnen Titel dem Anlagevermögen oder dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind. Von dieser Einordnung hängt unmittelbar ab, welches Niederstwertprinzip anzuwenden ist.

Anlage- oder Umlaufvermögen?

Die Zuordnung erfolgt nach der Zweckbestimmung des Wertpapierdepots.

Von Anlagevermögen ist regelmäßig auszugehen, wenn die nachhaltige Erzielung von Erträgen – etwa durch Dividenden oder Zinsen – im Vordergrund steht. Typische Beispiele sind langfristig gehaltene Dividenden- oder Rentendepots.

Zum Umlaufvermögen gehören Wertpapiere hingegen dann, wenn eine Veräußerung innerhalb eines überschaubaren Zeitraums, typischerweise innerhalb eines Jahres, beabsichtigt ist.

In der Praxis liefert häufig bereits die gewählte Anlagestrategie einen guten Hinweis. Ein auf langfristige Dividendenerträge ausgerichtetes Depot spricht eher für Anlagevermögen, während ein auf kurzfristige Kursgewinne ausgerichtetes Trading-Depot regelmäßig dem Umlaufvermögen zuzuordnen sein wird.

Das gemilderte Niederstwertprinzip im Anlagevermögen

Wertpapiere des Anlagevermögens gelten handelsrechtlich als Finanzanlagen. Für sie gilt das sog. gemilderte Niederstwertprinzip.

Sinkt der Börsenkurs eines Wertpapiers unter seinen Buchwert, führt dies nicht automatisch zu einer Abschreibung. Vielmehr kommt es darauf an, ob die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft ist.

Liegt lediglich eine vorübergehende Wertminderung vor, besteht keine Abschreibungspflicht. Das Unternehmen kann eine Abschreibung vornehmen, muss dies aber nicht.

Anders verhält es sich bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung. In diesem Fall ist eine Abschreibung zwingend vorzunehmen.

Wann liegt eine dauernde Wertminderung vor?

Die größte praktische Herausforderung besteht darin, dass das HGB keine konkrete Definition der dauernden Wertminderung enthält.

Zur Beurteilung werden daher die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) entwickelten Grundsätze herangezogen. Wichtige Indizien sind insbesondere:

Höhe des Kursrückgangs

Je größer die Differenz zwischen Börsenkurs und Buchwert ausfällt, desto eher spricht dies für eine dauerhafte Wertminderung.

Dauer des Kursrückgangs

Ein über einen längeren Zeitraum anhaltender Kursverlust kann auf eine nachhaltige Wertminderung hindeuten.

Abweichung von der allgemeinen Marktentwicklung

Entwickelt sich ein Wertpapier deutlich schlechter als der Gesamtmarkt oder seine Vergleichsgruppe, kann dies ein Hinweis auf spezifische Probleme des Emittenten sein.

Verschlechterung der Bonität

Negative wirtschaftliche Entwicklungen oder Bonitätsverschlechterungen des Emittenten sprechen ebenfalls für eine dauerhafte Wertminderung.

Aktuelle IDW-Hinweise

Nach neueren Verlautbarungen des IDW kann auch ein signifikanter Wertverfall innerhalb der letzten 6 Monate vor dem Bilanzstichtag ein relevantes Indiz darstellen. Umgekehrt spricht eine zwischenzeitliche Kurserholung bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses gegen das Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung.

Praxis-Beispiel: Langfristig gehaltene Aktie Eine GmbH erwirbt Aktien für 100.000 EUR und ordnet diese dem Anlagevermögen zu. Zum Bilanzstichtag beträgt der Börsenkurs nur noch 82.000 EUR. Liegt der Kurs auch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses weiterhin deutlich unter dem Buchwert und bestehen keine Anzeichen für eine kurzfristige Erholung, spricht vieles für eine dauerhafte Wertminderung. Die Beteiligung ist dann auf 82.000 EUR abzuschreiben. Hat sich der Kurs hingegen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses wieder auf 98.000 EUR erholt, kann dies gegen eine dauerhafte Wertminderung sprechen. Eine Abschreibung wäre dann regelmäßig nicht erforderlich.

Das strenge Niederstwertprinzip im Umlaufvermögen

Für Wertpapiere des Umlaufvermögens gelten deutlich strengere Bewertungsmaßstäbe als für Wertpapiere des Anlagevermögens.

Während im Anlagevermögen die Frage einer dauerhaften Wertminderung im Mittelpunkt steht, greift im Umlaufvermögen das strenge Niederstwertprinzip. Danach sind Wertpapiere zum Bilanzstichtag mit dem niedrigeren Börsen- oder Marktwert anzusetzen, wenn dieser unter den Anschaffungskosten liegt.

Eine Prüfung der Dauerhaftigkeit der Wertminderung erfolgt nicht. Bereits vorübergehende Kursverluste führen zu einer Abschreibungspflicht. Hintergrund ist das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip. Da Wertpapiere des Umlaufvermögens typischerweise zur kurzfristigen Veräußerung bestimmt sind, sollen erkennbare Risiken bereits zum Bilanzstichtag vollständig berücksichtigt werden.

In der Praxis betrifft dies insbesondere Trading-Depots oder Wertpapierbestände, die zur kurzfristigen Liquiditätsanlage gehalten werden.

Zu beachten ist außerdem, dass das strenge Niederstwertprinzip für sämtliche Wertpapiere des Umlaufvermögens gilt, unabhängig davon, ob es sich um Aktien, Anleihen, Fonds oder andere Finanzinstrumente handelt.

Praxis-Beispiel: Trading-Depot Eine GmbH erwirbt Aktien zu Anschaffungskosten von 100.000 EUR mit dem Ziel kurzfristiger Kursgewinne. Am Bilanzstichtag liegt der Börsenkurs bei 92.000 EUR. Da die Aktien dem Umlaufvermögen zugeordnet sind, ist zwingend eine Abschreibung auf 92.000 EUR vorzunehmen. Ob sich der Kurs wenige Wochen später wieder erholt oder die Kursverluste lediglich marktbedingt und vorübergehend sind, spielt für die Bewertung zum Bilanzstichtag keine Rolle. Im Unterschied zum Anlagevermögen besteht hier kein Abschreibungswahlrecht. Die Abschreibung ist zwingend vorzunehmen.

Zuschreibungspflicht bei Werterholung

Das Niederstwertprinzip wirkt nicht nur in Richtung einer Abschreibung.

Steigen die Kurse später wieder an und entfallen die Gründe für die vorgenommene Wertminderung, besteht nach § 253 Abs. 5 HGB grundsätzlich eine Pflicht zur Zuschreibung.

Die Zuschreibung erfolgt höchstens bis zu den ursprünglichen Anschaffungskosten. Eine Wertaufholung über die Anschaffungskosten hinaus ist handelsrechtlich nicht zulässig.

Dies gilt sowohl für Wertpapiere des Anlagevermögens als auch des Umlaufvermögens. In der Praxis ist deshalb nicht nur die Prüfung möglicher Abschreibungen, sondern auch die Überwachung späterer Wertaufholungen von Bedeutung.

Besonderheiten in der Praxis

Gerade bei betrieblichen Wertpapierdepots kommt es häufig zu Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz.

Während handelsrechtlich Abschreibungen nach dem Niederstwertprinzip häufig geboten sind, gelten steuerrechtlich eigene Vorschriften zur Teilwertabschreibung. Dadurch entstehen regelmäßig unterschiedliche Buchwerte in Handels- und Steuerbilanz.

Für die Praxis empfiehlt es sich daher häufig, handelsrechtlich die gebotenen Abschreibungen vorzunehmen und steuerlich gesondert zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer Teilwertabschreibung tatsächlich vorliegen.

Fazit

Die Anwendung des Niederstwertprinzips bei Wertpapierdepots hängt maßgeblich von der Einordnung als Anlage- oder Umlaufvermögen ab.

Während im Umlaufvermögen bereits vorübergehende Kursverluste zwingend zu einer Abschreibung führen, kommt es im Anlagevermögen entscheidend auf die Frage an, ob eine dauerhafte Wertminderung vorliegt. Hier besteht bei lediglich vorübergehenden Wertminderungen keine Abschreibungspflicht.

Gerade diese Unterscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf Bilanz, Jahresergebnis und Eigenkapital. Für Steuerberater und bilanzierende Unternehmen gehört die zutreffende Anwendung des Niederstwertprinzips daher zu den zentralen Herausforderungen bei der handelsrechtlichen Verarbeitung betrieblicher Wertpapierdepots.

Autor: Dr. Rolf Müller ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Gründer der fintegra-Unternehmensgruppe. fintegra ist spezialisiert auf die handels- und steuerrechtliche Verarbeitung von Vermögenssachverhalten. Weitere Informationen zu fintegra und WAVE (Wertpapiere Automatisiert VErarbeiten) finden Sie unter www.fintegra.de

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