Das BMF hat eine Anwendungsregelung zur Anpassung der Berechnung der Umsatzgrenze zur Festlegung der Buchführungspflicht des § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO erlassen.

Durch das Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer v. 2.7.2021 wurde die Berechnungsmethode für die Berechnung der Umsatzgrenze zur Festlegung der Buchführungspflicht des § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO an die Berechnungsmethode zur Berechnung der Grenze für die Zulässigkeit der Ist-Besteuerung (§§ 19 Abs. 3, 20 Abs. 1 Nr. 1 UStG) nach dem UStG angepasst. Dadurch sind zahlreiche steuerfreie Umsätze vom maßgebenden Gesamtumsatz abzuziehen.

Die Finanzverwaltung legt nun fest, dass § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO in der neuen Fassung auf Umsätze der Kalenderjahre anzuwenden ist, die nach dem 31.12.2020 beginnen.

Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht

Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht soll nicht ergehen, wenn die Voraussetzungen des § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO in der am 31.12.2020 geltenden Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 1.1.2021 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2020 die Voraussetzungen in der am 9.6.2021 geltenden Fassung der Vorschrift nicht erfüllt sind

BMF, Schreiben v. 5.7.2021, IV A 4 - S 0310/19/10001 :004