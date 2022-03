Ukraine verklagt Russland vor dem IGH

Hintergrund Der IGH wurde 1945 mit der Gründungscharta der Vereinten Nationen in Den Haag eingerichtet. Der Spruchkörper ist mit 15 Richterinnen und Richtern unterschiedlicher Nationen besetzt. Klagen und verklagt werden können vor dem IGH grundsätzlich nur Staaten, nicht Einzelpersonen. IStGH ermittelt bereits gegen russische Regierungsmitglieder Sollte der IGH im Hauptverfahren zu dem Ergebnis kommen, dass Russland einen Völkermord in der Ukraine begonnen hat, so könnte auf dieser Grundlage auch der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) tätig werden. Bei dem ebenfalls in Den Haag ansässigen IStGH hat der dortige Chefankläger allerdings bereits in der vergangenen Woche Ermittlungen gegen Mitglieder der russischen Regierung wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine eingeleitet. Ermittlungen beim IStGH richten sich gegen konkrete Personen Anders als der IGH verurteilt das Weltstrafgericht IStGH keine Staaten, sondern gegebenenfalls Individualpersonen. Ein Verfahren gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wäre dort also denkbar, ebenso der Erlass eines internationalen Haftbefehls gegen einzelne Regierungsmitglieder. Ein Haftbefehl könnte zwar in Russland nicht vollstreckt werden aber in vielen anderen Teilen der Erde. Die Bewegungsfreiheit der betroffenen Regierungsmitglieder würde also erheblich eingeschränkt werden. EGMR hat bereits über Maßnahmen entschieden Der EGMR in Straßburg hat bereits im Eilverfahren vorläufige Maßnahmen erlassen und Russland angewiesen, Angriffe auf die Zivilbevölkerung und zivile Ziele zu unterlassen. Der EGMR hat ein „reales und andauerndes Risiko ernster Rechtsverletzungen der zivilen Bevölkerung“ in der Ukraine konstatiert (EGMR, Maßnahmenbeschluss v. 2.3.2022, 11055/22). Auch diese Entscheidung dürfte den russischen Präsidenten wenig beeindrucken. Die russische Regierung bestreitet ohnehin, zivile Ziele anzugreifen. Sie bezeichnet ihren militärischen Überfall auf die Ukraine weiterhin als Friedensmission zum Schutz russischer Bevölkerungsgruppen in der Ukraine.