Die Staaten der Europäischen Union werden Flüchtlinge aus der Ukraine unbürokratisch aufnehmen. Während ihres Aufenthalts in der EU erhalten sie Zugang zum Arbeitsmarkt. Der Schutz gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch verlängert werden.

Die EU-Staaten haben sich am 3. März 2021 darauf geeinigt, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unbürokratisch aufzunehmen. Zugleich werden den Schutzsuchenden Mindeststandards wie der Zugang zu Sozialhilfe und eine Arbeitserlaubnis garantiert.

Riesige Fluchtwelle erwartet

Die nun aktivierte, sogenannte Massenzustrom-Richtlinie der EU wurde infolge der Kriege in den Neunzigerjahren im ehemaligen Jugoslawien geschaffen. Sie verfolgt das Ziel, zu verhindern, dass es zu einer Überlastung der Behörden kommt, die für Asylanträge zuständig sind – so wie etwa das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge während der großen Flüchtlingswelle in den Jahren 2015 und 2016.

Die EU-Kommission rechnet wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine mit einer riesigen Fluchtbewegung. "Wir müssen uns auf Millionen Flüchtlinge vorbereiten, die in die Europäische Union kommen", sagte die EU-Kommissarin für Inneres Ylva Johansson. Schon jetzt haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) seit Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als eine Million Menschen das Land verlassen. Allein in Polen haben bislang mehr als 500.000 Menschen Zuflucht gesucht.

Deutschland wird EU-Beschluss schnell umsetzen

Deutschland wird nun laut Innenministerin Nancy Faeser schnellstens die praktische Umsetzung des EU-Beschlusses regeln. Damit stelle Deutschland sicher, dass für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Krankenversicherungsschutz und Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland bestehen wird.





