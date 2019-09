Potenzialanalyse als Voraussetzung für die Kanzleigründung

Bild: Haufe Online Redaktion Was kann ich stemmen, was bringt mich / die Kanzlei nach vorne?

Zu wissen wo man ist und wo man hin möchte, hilft ungemein dabei, dort tatsächlich anzukommen. Das ist das Geheimnis jeden GPS-Systems und jedes guten Pfadfinders. In der Realität, im Privatleben wie im Business Development, ist es nicht ganz so einfach. Das GPS und der Pfadfinder greifen auf Karten- und Wegesysteme zu. Auf ausgetretenen Pfaden reist es sich leicht. Doch was, wenn man sich in unbekanntes Neuland vorwagt?