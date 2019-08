BeA liefert Schriftsatz wegen Umlaut im Dateinamen nicht aus

Bild: mailingwork GmbH Das besondere elektronische Postfach kann auch Schriftsätze verschlucken.

Wird ein Schriftsatz über beA an das Gericht versandt, können Sonderzeichen oder Umlaute bei der Dateibezeichnung bewirken, dass er nicht weitergeleitet wird, sondern im justizinternen Server hängen bleibt . Eine Info hierüber erhalten weder der Anwalt noch das Gericht. Der BFH hat nun in einem solchen Fall von Amts wegen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt.