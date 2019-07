PIN und beA-Karte zum Anwaltspostfach niemals weitergeben

Bild: mailingwork GmbH Die Weitergabe von beA-Karte und Geheimnummer an Dritte führt zur Unbenutzbarkeit

Vorsicht beim Umgang mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach: Fehler können schnell zum Haftungsfall werden. So z.B. wenn Karte und PIN zur Urlaubsvertretung an einen Kollegen gegeben werden und dieser einen fristwahrenden Schriftsatz einreicht. Wie können Urlaubsvertretung und beA korrekt in Einklang gebracht werden?