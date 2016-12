Mohsmann übernimmt Personalmanagement bei Lech-Stahl

31.07.2012 | Personalie

Marcel Mohsmann

Bild: Lech-Stahlwerke

Marcel Mohsmann leitet das Personalmanagement der Lech-Stahlwerke in Meitingen (Bayern). Er folgt auf Adrian Carl.

Mohsmann (53) trägt die Gesamtverantwortung für den Personalbereich. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei der Allgäuer-Käsereien GmbH in Wangen im Allgäu und bei der Campina AG in Heilbronn.