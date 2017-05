16.05.2017 | Haufe Convention

Standort der Haufe Gruppe in Freiburg.

Bild: Haufe Online Redaktion

Exklusive Einblicke, aktuelle HR-Trends und Gespräche mit Gleichgesinnten: Das bietet die erste "Haufe Convention" am 22. Juni 2017. Anwender von Haufe Suite, Haufe umantis Talent Management und Haufe Zeugnis Manager Premium können sich noch bis 31. Mai kostenfrei dafür anmelden.

Bei der ersten "Haufe Convention" können Administratoren oder Anwender von "Haufe Suite", "Haufe umantis Talentmanagement" oder "Haufe Zeugnis Manager Premium" die Macher der Lösungen kennenlernen, sich über Neuerungen informieren und direkt Feedback geben. So können sich die Nutzer selbst einbringen und gleichzeitig erfahren, wie sie die Produkte noch produktiver nutzen können. In parallel stattfindenden Workshops wird jeweils eine "Roadmap" zur jeweiligen Lösung präsentiert.

Workshops zu Onboarding, Performance und Bewerber-Management

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer der ganztägigen "Haufe Convention" in parallel stattfindenden Workshops exklusive Einblicke zu ihrem jeweiligen Arbeitsbereich. So wird sich einer der Workshops rund um das Bewerbermanagement dem Thema "Business Analytics" widmen. Die Teilnehmer erfahren, wie sie die Erfolgskriterien und Optimierungspotenziale im Recruiting herausarbeiten und nachhaltig verfolgen.

Welche neuen Wege des Performance Managements entstehen durch eine agile Zusammenarbeit? Diese Frage steht im Vordergrund des Workshops zur neuen Lösung "umantis Performance Management". Und zum Themenbereich "Onboarding" können sich die Teilnehmer in einem anderen Workshop mit der Frage beschäftigen, wie sie ihre Mitarbeiter optimal ins Unternehmen einführen und wie sie dabei die digitale Unterstützung nutzen können.

Experte aus dem Arbeitsrecht gibt Einblick

Arbeitsrechts-Experte Dr. Peter Rambach wird in einem weiteren Workshop über aktuelle Themen im Zeugnisrecht informieren. Zudem erläutert er, wie sich rechtssichere Zeugnisse mit dem "Haufe Zeugnis Manager" erstellen lassen.

Anmeldung unter haufe.com/convention

Alle weiteren Workshop-Themen können Sie der Agenda auf www.haufe.com/convention entnehmen. Dort finden Sie auch die Möglichkeit zur Anmeldung.

Die Tagung ist für zwei Teilnehmer je Kunde von "Haufe Suite", "Haufe umantis Talentmanagement" oder "Haufe Zeugnis Manager Premium" kostenfrei und findet auf dem Haufe Campus in Freiburg statt. Wer am Vorabend anreist, kann sich für Vorabendprogramm ab 18 Uhr am 21. Juni gesondert registrieren.