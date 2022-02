Der Softwaremarkt für Talentmanagement-Lösungen entwickelt sich rasant. Diese Dynamik könnte noch ein ganze Weile anhalten. Hybrides Arbeiten und Skill Management bieten den Anbietern gewaltige Entwicklungspotenziale für ihre Software. Was bisher schon möglich ist, zeigt ein Marktüberblick.

Talentmanagement (TM) und damit verbunden die Einführung unterstützender Softwarelösungen ist für viele HR-Abteilungen seit Jahren ein wichtiger Bestandteil ihrer Agenda. Entsprechend gut laufen die Geschäfte der Anbieter von TM-Tools. Wer vor der Pandemie noch keine TM-Software im Einsatz hatte, bekam dieses Defizit zu spüren und hat mittlerweile entsprechende Projekte aufgesetzt. Die Firmen und Einrichtungen, die schon lange eine TM-Lösung im Einsatz haben, fangen nun an, ihre Prozesse den aktuellen Erwartungen der Mitarbeitenden anzupassen.

Dies ist dringend geboten, da der demografische Wandel mittlerweile im Betriebsalltag angekommen ist und sich der "War for Talents" dramatisch zuspitzt. Offene Stellen können nur schwer mit geeigneten Mitarbeitenden nachbesetzt werden. Dieser Effekt wird noch durch das Post-Corona-Phänomen "The Great Resignation" oder "The Big Quit", die große Kündigungswelle, verstärkt, die derzeit vor allem in den USA zu beobachten ist, jedoch auch nach Europa s...