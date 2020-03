Die Haufe Akademie und die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) arbeiten im Weiterbildungsgeschäft künftig enger zusammen. Die DGFP konzentriert sich infolgedessen stärker auf ihre Netzwerkaktivitäten.

Die DGFP ist das älteste und größte Netzwerk für Human Resources in Deutschland und verfügt seit Jahrzehnten über ein umfangreiches Seminar- und Weiterbildungsprogramm. Generationen von HR-Fachleuten und Personalchefs haben eine DGFP-Qualifizierung durchlaufen, die Qualitätsmaßstäbe setzte und setzt. Das Seminarprogramm der DGFP stand in den letzten Jahren weiterhin für hohe Qualität, doch die fehlende Rentabilität des Seminargeschäfts war ein Auslöser für die Reorganisation der DGFP in 2015. Seither hat die DGFP mit Jahrestagungen und Kompetenzforen neue Formate geschaffen, die sie fortführen und ausbauen will.

HR-Seminare der DGFP und der Haufe Akademie

Das Seminargeschäft will die DGFP nun aber nicht mehr in Eigenregie fortführen, sondern kooperiert dabei mit der Haufe Akademie – wie beide Organisationen jetzt in einer Pressemitteilung erklären. Norma Schöwe, Geschäftsführerin der DGFP, erläutert diesen Schritt: "Wir haben mit der Haufe Akademie einen Partner gefunden, der ebenso wie wir für inhaltliche Qualität als auch für zeitgemäße und innovative Lernformate steht. Denn unsere Mitglieder brauchen starke und verlässliche Partner an ihrer Seite, um auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft begleitet zu werden." Genau dies verkörpere die Haufe Akademie mit ihrem umfangreichen Angebot an Themen und Formaten sowie deren Verknüpfung mit digitalem Knowhow der Haufe Group, meint Schöwe.

DGFP-Mitglieder können künftig zu vergünstigten Konditionen auf derzeit 240 Weiterbildungsangebote der Haufe Akademie zugreifen. Die DGFP hat dafür einen Preisvorteil für ihre Mitglieder ausgehandelt. Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Haufe Akademie, sagt dazu: "Wir bringen für die DGFP-Mitglieder unsere volle Kompetenz und Themenvielfalt als führender Player für betriebliche Weiterbildung ein, indem wir das bestehende HR-Portfolio anreichern sowie die Wirksamkeit und Praxisnähe der Formate weiter ausbauen."

DGFP fokussiert sich auf Networking

Beide Partner sind sich einig, dass die Kooperation gegenseitig Nutzen stiftet. "Die DGFP ist seit 1952 das Netzwerk und Stimme für HR-Verantwortliche in Deutschland. Wir freuen uns sehr, mit einer so wichtigen Interessenvertretung zu kooperieren und Synergien für die gemeinsame Zielgruppe zu erzeugen. Die DGFP wird sich als Netzwerk noch intensiver auf den Erfahrungsaustausch, Networking sowie ihre erfolgreichen Jahrestagungen und Kompetenzforen fokussieren", sagt Jörg Schmidt und Norma Schöwe ergänzt: "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Weiterentwicklung des Angebots im Themenspektrum HR durch weitere Projekte zukünftig voranzutreiben."

Seminarangebot und Anmeldung online

DGFP-Mitglieder können sich online informieren, welche Angebote durch die Kooperation zur Verfügung gestellt werden. Unter www.dgfp.de/haufe-kooperation/ finden sich Informationen zu Buchungsprozess, Rabatt und Seminarangebot.





