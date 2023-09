"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 9 dreht sich alles um Gamification in der Weiterbildung.

Spielerisch zum Lernerfolg - wer wünscht sich das nicht? Doch hinter Gamification steckt mehr als reines Spiel, es ist ein Interaktionsdesign.

Podcast Folge 9: Gamification in der Weiterbildung

Roman Rackwitz, Gamification-Experte nimmt Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit in die Psychologie hinter dem Spiel, deckt Mythen rund um Gamification auf und erklärt, welche Rolle Gamification beim betrieblichen Lernen konkret zukommt und wie ein solches Lerndesign aussehen kann.





Was noch kommt: die nächste Podcast-Folge live von der ZPE

In der nächsten Folge erwartet euch das aufgezeichnete Podium direkt von der Zukunft Personal Europe in Köln – im Gespräch mit Prof. Fabiola Gerpott, eine der 40 führenden HR-Köpfe. Das Thema: "Kiss up - kick down – wie ein altes Führungsphänomen in der neuen Arbeitswelt überlebt". Und so viel sei gesagt: Wir nehmen auf der ZPE noch einen weiteren Podcast auf.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.