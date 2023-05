Reinhören: Die zweite Folge des Podcasts "neues lernen"

Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podacst "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

Aus der Zeitschrift "wirtschaft+weiterbildung" wurde "neues lernen" – ein multimediales Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben. Dazu gehört auch ein zweiwöchentlicher Podcast für die betriebliche Lernszene. Die zweite Folge ist eine Sondersendung direkt vom Podium der Messe Zukunft Personal Nord. Das Thema: Re- und Upskilling - Wie gelingt der Change in der Arbeitswelt?

Am 18. und 19. April 2023 fand in Hamburg die Zukunft Personal Nord statt. Mit dabei war die Redaktion "neues lernen" mit einem vollbesuchten Podium, das zugleich als Podcast aufgezeichnet wurde. Ralph Linde, Chief Learning Officer der Volkswagen Group und Verantwortlicher für Unternehmenskultur, und Stefanie Hirte, Bereichsleiterin HR-Marketing, Organisationsentwicklung und Weiterbildung bei Otto, sprachen mit den Podcast-Hosts über das Thema "Re- und Upskilling – wie gelingt der Wandel in der Arbeitswelt?“.

Zweite Folge: Re- und Upskilling als Instrument im Wandel der Arbeitswelt

Die Arbeitswelt steht angesichts der drei Ds - Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie - vor großen Herausforderungen. Personalentwicklung und Weiterbildung spielen eine wichtige Rolle, um Mitarbeitende für heutige und künftige Jobprofile fit zu machen. Für VW steht die Dekarbonisierung im Fokus, für Otto die Transformation zum digitalen Plattformanbieter. Wie kann das gelingen? Ralph Linde und Stefanie Hirte gaben in der Diskussion mit den Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner authentische Einblicke, wie Weiterbildung und Skillmanagement in ihren Unternehmen gelebt und orchestriert wird.

Was noch kommt: die nächste Podcast-Folge

Auch Folge drei ist eine besondere Folge. Hierfür waren bereits zwei Gäste zu Besuch im Podcast-Studio: Oliver Sowa, Geschäftsführer Beutlhauser Gruppe, und Maximiliane Preiß, Personalchefin, waren aus Passau zu Gast. Im Fokus stand die Frage, inwiefern es die Motivierung von Mitarbeitenden zum Lernen überhaupt braucht.

