Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 15 dreht sich alles um die Frage: Ist Weiterbildung die Lösung für den Fachkräftemangel in der IT-Branche?

Der technologische Fortschritt rast, doch die IT-Fachkräfte fehlen in Deutschland. Wie lässt sich diese Kompetenzlücke schließen? Ist IT-Weiterbildung die Lösung?

Folge 15 zum IT-Fachkräftemangel: Ist Weiterbildung die Lösung?

Die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner haben vier Gäste gefragt, die unterschiedliche Programme dazu anbieten. Zwei Ansätze ermöglichen allen IT-Interessierten den Einstieg. Davon berichten Janett Kalina, Operations Lead der Schule 42 Wolfsburg, einer Programmierschule ohne schulische Eingangsvoraussetzung und ohne Lehrpersonal, und Dalia Das, die das Unternehmen "neue fische - school and pool for digital talents" gegründet hat und mit Bootcamps Quereinsteigern und -einsteigerinnen den Einstieg in die IT-Branche möglich macht.

Zwei weitere Projekte richten sich an IT-Professionals: Mit ihrem neuen Programm "Skill it" bietet die Haufe Akademie ein Weiterbildungsportfolio für IT-Experten und -Expertinnen, wie Geschäftsführer Jörg Schmidt berichtet. Das Startup Camsol denkt über die Grenzen hinaus und unterstützt IT-Talente in Kamerun. Mitgründer Tobias Braun erklärt, welche Skills Camsol besonders schult.





Was noch kommt: Podcast-Folge zu Slow Learning

Langsam lernen - und das im Zeitalter von Beschleunigung, Sprints und Agilität? Wie das zusammenpasst und was hinter dem Konzept Slow Learning steckt, darum geht es im kommenden Podcast am 19. Dezember 2023 mit Thomas Tillmann.

