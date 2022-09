Bild: BMAS/Dominik Butzmann Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will bis Jahresende einen Gesetzentwurf für eine geförderte Bildungszeit vorlegen.

Beschäftigte sollen künftig eine öffentlich geförderte Bildungszeit für ihre Weiterbildung nehmen können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte bei der Präsentation der Nationalen Weiterbildungsstrategie am 27. September in Berlin die Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs bis zum Jahresende an. Die Arbeitgeber reagierten zurückhaltend.