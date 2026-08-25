Die großen Denkfehler bei der Raumgestaltung

Viele Unternehmen modernisieren derzeit ihre Büros, aber nicht ihre Zusammenarbeit. Dabei sollen neue Arbeitswelten genau das leisten: Kultur stärken, Zusammenarbeit verbessern, Mitarbeitende wieder öfter und gerne ins Büro bringen. Gleichzeitig stehen Unternehmen unter wirtschaftlichem Druck: Hybrid Work hat die Auslastung vieler Büroflächen nachhaltig verändert.

Viele Unternehmen haben darauf zuerst mit Verdichtung reagiert: weniger Arbeitsplätze, mehr Besprechungsräume. Als die Auslastung trotzdem nicht stieg, folgte eine zweite Runde: noch weniger Fläche, noch mehr Desk Sharing. Der Kostendruck war die Logik dahinter, die Erwartung blieb dieselbe. Die Hoffnung ist groß, dass sich diese Herausforderungen über Raumgestaltung lösen lassen. Doch genau hier beginnt oft der Denkfehler. Die zentrale Frage darf nicht lauten: "Wie soll das Büro aussehen?" Sondern: "Wie wollen wir künftig zusammenarbeiten?"

Bei meiner Arbeit mit Unternehmen unterschiedlichster Größen begegnen mir immer wieder dieselben Denkmuster. Drei davon halte ich für besonders folgenreich, weil sie erhebliche Investitionen binden und gleichzeitig genau die Veränderung verhindern, die eigentlich erreicht werden soll.

Denkfehler 1: Neue Räume lösen Organisationsprobleme

Wenn Unternehmen Veränderung wollen, greifen sie häufig zuerst auf Raumlösungen zurück: Möbelkonzepte, Open-Space-Varianten, Desk-Sharing-Quoten. Das ist verständlich, denn Räume lassen sich projektieren, budgetieren und sichtbar verändern. Organisationsarbeit hingegen entzieht sich dieser Logik: Es gibt kein Datum, an dem Zusammenarbeit fertig entwickelt ist, und keine Garantie, dass eine Investition automatisch zu besserer Kultur führt. Genau diese Asymmetrie verführt dazu, das eine zu tun und das andere zu lassen. Workplace-Projekte werden oft wie Einrichtungsprojekte behandelt, obwohl sie im Kern Organisationsentwicklungsprojekte sind. Die entscheidenden Fragen zur zukünftigen Zusammenarbeit werden übersprungen und durch die vermeintlich einfachere Folgefrage zum Aussehen des Büros ersetzt.

Besonders sichtbar wird das beim Thema Open Space. Viele Unternehmen möchten Kommunikation und Transparenz fördern und entscheiden sich deshalb für offene Flächen. Die Gleichung scheint logisch, aber sie geht in der Praxis oft nicht auf. Open Space macht bestehende Konflikte sichtbarer, löst sie jedoch nicht. Wer vorher nicht kommuniziert hat, tut es nicht plötzlich, weil man ihm die Wände weggenommen hat. Stattdessen entstehen häufig neue Reibungspunkte: fehlende Rücksichtnahme, akustische Belastung, unklare Erwartungen an das Verhalten in gemeinsam genutzten Flächen.

Was dabei häufig unbearbeitet bleibt, sind Fragen von Macht, Status und Besitzständen. Gerade bei Diskussionen über Einzelbüros zeigt sich, wie ungern Organisationen unbequemen Entscheidungen ausweichen. Führungskräfte erklären ihre Situation zur Ausnahme: wegen Vertraulichkeit, Konzentration oder besonderer Verantwortung. Aus Rollen werden Personen. Dann geht es nicht mehr darum, was eine Funktion im Unternehmen braucht, sondern darum, was einzelne Menschen bereit sind aufzugeben. Die Folge ist oft, dass auch die Entscheidung selbst ausgelagert wird: Externe Berater sollen moderieren oder legitimieren, was intern längst hätte geklärt werden müssen.

Weil die eigentlichen Entscheidungen ausbleiben, bildet das Raumkonzept am Ende häufig nur das Bestehende ab: Veränderung auf dem Papier, aber keine im Alltag. Die Frage, die Unternehmen sich deshalb zuerst stellen sollten, lautet: Welche Art der Zusammenarbeit wollen wir ermöglichen?

Denkfehler 2: Neue Räume schaffen die notwendige neue Kultur

Neue Räume schaffen nicht automatisch neue Kultur. Sie machen sichtbar, welche Kultur bereits existiert. Ob Bürotüren offenstehen oder geschlossen bleiben, ob Menschen spontan ins Gespräch gehen oder sich aus dem Weg gehen, ob Führungskräfte erreichbar sind oder Distanz erzeugen – all das entsteht nicht durch Architektur, sondern durch wiederholtes Verhalten im Alltag.

Viele Unternehmen überschätzen die Wirkung von Raumgestaltung erheblich und unterschätzen gleichzeitig, wie lange Verhaltensänderung braucht und wie aktiv sie begleitet werden muss. Der blinde Fleck liegt dabei häufig in der Führung. Mitarbeitende sollen flexibler arbeiten, Plätze teilen und neue Routinen entwickeln, während Führungskräfte selbst die Veränderung aus sicherer Entfernung beobachten.

Ich nenne das den Balkon-Effekt: Man spricht über Offenheit, bleibt aber selbst außerhalb der Veränderung. Mitarbeitende nehmen diesen Widerspruch sehr genau wahr. Eine Führungskraft, die weiter hinter geschlossenen Türen arbeitet, sendet eine stärkere Botschaft als jedes Raumkonzept. Dabei braucht es oft erstaunlich wenig, um kulturell etwas zu verändern. Eine Führungskraft, die bewusst in der offenen Fläche arbeitet, ansprechbar wird und Nähe statt Distanz erzeugt, verändert bereits die Zusammenarbeit, ohne dass ein einziges Möbelstück bewegt werden muss. Wo diese Bereitschaft fehlt, helfen auch die schönsten Flächen nicht.

Das bedeutet nicht, dass Räume unwichtig wären. Im Gegenteil: Räume können Zugehörigkeit stärken, Begegnung erleichtern und Identifikation fördern. Besonders dann, wenn sie eine Geschichte erzählen, Mitarbeitende einbeziehen oder sichtbar machen, wofür ein Unternehmen kulturell stehen möchte. Aber auch diese Wirkung entsteht nicht durch Architektur allein, sondern durch die Beziehung, die Menschen zu einem Ort entwickeln. Was Menschen tatsächlich ins Büro bringt, ist deshalb selten das Raumdesign. Entscheidend ist die soziale Qualität eines Ortes: spontane Gespräche, informeller Austausch, schnelle Abstimmungen oder die Idee, die zwischen zwei Meetings entsteht. Im digitalen Arbeiten muss all das geplant werden. Genau das ist der eigentliche Mehrwert von Präsenz: Menschen pendeln nicht wegen schöner Möbel ins Büro, sondern weil die Qualität der Zusammenarbeit es rechtfertigt.

Bevor Unternehmen also über Raumkonzepte entscheiden, sollten sie zunächst beantworten können: Was soll im Büro stattfinden, das remote nicht in gleicher Qualität möglich ist? Und was brauchen wir dafür in Bezug auf Verhalten, Führung und gemeinsame Haltung? Was dabei auch beachtet werden muss: Eine Verhaltensveränderung entsteht nicht von selbst. Sie braucht Orientierung, Kommunikation und die Möglichkeit, neue Formen der Zusammenarbeit gemeinsam auszuhandeln. Genau hier unterschätzen viele Unternehmen den Unterschied zwischen Information und echter Beteiligung. Mitarbeitende müssen nicht über jedes Detail mitentscheiden. Aber sie müssen verstehen können, warum Veränderungen stattfinden, welche Idee dahintersteht und welche Erwartungen mit der neuen Arbeitswelt verbunden sind. Dort, wo diese Übersetzung fehlt, entstehen schnell Unsicherheit, Widerstand oder stille Gegenbewegungen.

Denkfehler 3: Mit dem Umzug ist die Veränderung abgeschlossen

Für viele Unternehmen endet ein Workplace-Projekt mit dem Einzug. Die Flächen sind bezogen, das Projekt ist abgeschlossen, der operative Alltag soll zurückkehren. Für Mitarbeitende beginnt die eigentliche Veränderung jedoch oft genau an diesem Punkt. Erst wenn neue Räume auf alte Gewohnheiten treffen, wird Veränderung real und körperlich spürbar. Der vertraute Platz existiert nicht mehr, Kolleginnen und Kollegen sitzen an einem anderen Ort, Routinen funktionieren plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Fragen, die vorher theoretisch wirkten, werden Teil des Alltags: Wie viel Rücksichtnahme braucht gemeinsames Arbeiten? Wo zieht man sich für konzentrierte Arbeit zurück? Wie geht man mit Lautstärke, spontanen Gesprächen oder Calls in offenen Flächen um?

Gerade in dieser Phase entstehen Widerstände, offen oder verdeckt. Manche zeigen sich direkt: Forderungen nach mehr Rückzugsräumen, Beschwerden über die akustische Situation oder Kritik an Desk Sharing. Andere zeigen sich subtiler. Ein bestimmter Platz wird De-facto-Stammplatz. Persönliche Gegenstände markieren Territorien. Das entwickelte Konzept wird im Alltag schrittweise umgangen, bis faktisch wieder alte Muster bestehen. Das ist in den seltensten Fällen Ausdruck mangelnder Veränderungsbereitschaft. Es ist der normale Versuch von Organisationen, unter neuen Bedingungen wieder Stabilität herzustellen.

Viele Unternehmen unterschätzen, wie wichtig Orientierung in dieser Phase ist. Der Übergang in eine neue Arbeitswelt ist für Mitarbeitende mit Unsicherheiten verbunden, die sich nicht durch ein gutes Konzept allein auflösen lassen. Deshalb hilft ehrliche Kommunikation oft mehr als perfekte Kommunikation. Ich vergleiche das gerne mit einem Zug, der unerwartet anhält: Wenn der Zugführer nichts sagt, entsteht sofort Unruhe. Wenn die Zugführung dagegen kommuniziert, dass die Ursache noch nicht klar ist, man sich aber meldet, sobald es neue Informationen gibt, verändert sich die Situation unmittelbar. Organisationen müssen – sowohl während des Projekts als auch nach dem Einzug – nicht auf jede Frage eine fertige Antwort haben. Aber sie können Orientierung geben, Unsicherheiten ansprechbar machen und sichtbar im Prozess bleiben.

Denn genau jetzt beginnt die eigentliche gemeinsame Aushandlung: Welche Prinzipien sollen unser Arbeiten in dieser neuen Umgebung leiten? Was bedeutet Rücksichtnahme? Wann braucht es Austausch, wann Konzentration? Wann Präsenz? All das lässt sich nur begrenzt vorab definieren. Vieles entsteht erst in der tatsächlichen Nutzung, wenn Menschen gemeinsam Erfahrungen sammeln und Zusammenarbeit konkret wird.

Deshalb ist es oft sinnvoller, nach drei Monaten gemeinsam zu reflektieren, was funktioniert und was nicht, statt bei den ersten Spannungen sofort neue bauliche Lösungen zu suchen. Manchmal zeigt sich im Alltag, dass nicht das Raumkonzept falsch ist, sondern dass Orientierung, Gewohnheiten und Zusammenarbeit sich erst noch entwickeln müssen. Mit dem Einzug endet womöglich ein klassisches Workplace-Projekt. Die eigentliche kulturelle Arbeit beginnt jedoch erst.

Die Rolle von HR bei Workplace-Projekten

Workplace-Projekte sind keine reinen Infrastrukturprojekte. Sie verändern die Art, wie Menschen zusammenarbeiten, Verantwortung übernehmen und Zugehörigkeit erleben. Deshalb sollte People & Culture, wie HR sich vielerorts inzwischen nennt, in solchen Vorhaben nicht nur beteiligt sein, sondern eine zentrale gestaltende Rolle übernehmen. Werden Workplace-Projekte primär aus Facility Management heraus gedacht, beginnen sie fast zwangsläufig mit Flächen, Belegungsquoten und Grundrissen. Wenn sie dagegen aus dem Personalbereich heraus entstehen, rücken andere Fragen in den Mittelpunkt: Welche Arbeitsweise wollen wir stärken? Welche Haltung soll sichtbar werden? Welche kulturellen Muster stehen entgegen?

Gerade deshalb überrascht es mich immer wieder, dass ausgerechnet People & Culture die eigene Veränderungsbereitschaft begrenzt. Das zeigt sich oft weniger in großen Entscheidungen als im Alltäglichen: im Wunsch nach einem abgeschlossenen Bereich, einem eigenen Zugang oder besonderer Abschirmung vom Rest der Organisation. Häufig wird das mit Vertraulichkeit begründet. Dahinter steckt jedoch oft dieselbe Logik, die People & Culture bei anderen Bereichen kritisch hinterfragt. Das ist nachvollziehbar und gleichzeitig ein Widerspruch. Wer Offenheit, Begegnung und kulturellen Wandel fördern möchte, sollte Nähe nicht nur einfordern, sondern selbst sichtbar leben.

Moderne Arbeitswelten brauchen deshalb weniger Raumplanung und mehr Beziehungsintelligenz: Räume, die Orientierung geben, Begegnung erleichtern und intuitiv verständlich machen, welche Art der Zusammenarbeit hier stattfinden soll.

Was das konkret für HR bedeutet, zeigen vier Impulse:

Vier Impulse zur Organisationsentwicklung

Workplace-Projekte bieten People & Culture die Chance, die eigene Rolle neu zu definieren. Nicht als Bereich, der Veränderungen begleitet, sondern als Mitgestalter von Organisationsentwicklung. Neue Arbeitswelten verändern immer auch die Organisation – wer Zusammenarbeit verändern möchte, sollte sich nicht allein auf das Möbelkonzept konzentrieren. 1. Zusammenarbeit zuerst denken, Raum daraus ableiten

Wer sich als People & Culture versteht, beginnt bei der Frage, welche Kultur und welche Formen der Zusammenarbeit künftig in der Organisation entstehen sollen. Welche Begegnungen sind gewünscht, welche Zusammenarbeit braucht die Organisation, um zukunftsfähig zu bleiben? Erst aus diesen Überlegungen ergeben sich Anforderungen an Räume, gemeinsam mit den verantwortlichen Bereichen übersetzt, nicht umgekehrt. 2. Die eigene Arbeitsweise zum Experimentierfeld machen

Wer Transparenz, Begegnung und kollaboratives Arbeiten fördern möchte, sollte sich zuerst fragen, was das für die eigene Arbeit bedeutet. Welche Routinen passen noch zu dem Bild von Zusammenarbeit, das gefördert werden soll? Wo kann People & Culture selbst vorleben, was von der Organisation erwartet wird? 3. Beteiligung als Erwartungsmanagement verstehen

Gute Partizipation bedeutet nicht, über alles gemeinsam zu entscheiden. Sie bedeutet, bewusst zu unterscheiden: Welche Entscheidungen stehen fest und müssen transparent kommuniziert werden? Wo ist Beteiligung sinnvoll, weil Erfahrungen und Perspektiven den Prozess bereichern? Ein klares Erwartungsmanagement schafft Orientierung und stärkt Vertrauen. 4. Nach dem Einzug den Raum als Lernfeld nutzen

Mit dem Einzug beginnt die eigentliche Veränderung. Es braucht den Blick auf die Zusammenarbeit: Welche neuen Routinen entstehen, wo greift die Organisation noch auf alte Muster zurück, und welche neuen Prinzipien der Zusammenarbeit entwickeln sich gerade? Dafür bietet sich ein Mini-Format nach 100 Tagen an, mit Leitfragen wie: Welche Formen der Zusammenarbeit erleben wir heute häufiger als vor dem Umzug? Welche Prinzipien haben sich bewährt?



Fazit: Workplace-Projekte sind Organisationsentwicklung

Gute Raumgestaltung bleibt wichtig. Ihre Wirkung entfaltet sie aber erst dort, wo Organisationen bereit sind, auch ihr eigenes Verhalten zu verändern. Räume allein lösen keine kulturellen oder organisatorischen Spannungen. Sie machen sie sichtbar. Workplace-Projekte wirken deshalb nur dann nachhaltig, wenn sie nicht als Einrichtungsprojekte verstanden werden, sondern als Teil der Organisationsentwicklung: als eine Auseinandersetzung mit Führung, Zusammenarbeit, Verhalten und kulturellen Erwartungen.

Die Zukunft moderner Arbeitswelten entscheidet sich nicht am Grundriss. Sie entscheidet sich daran, ob Organisationen bereit sind, die Fragen zu stellen, die schwerer zu beantworten sind als die Frage nach dem Möbelkonzept, und ob sie die Antworten auch leben.

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