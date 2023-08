Kinder- und Jugendhilfegese... / § 42 Anspruch auf Freistellung

(1) 1In privaten Beschäftigungsstellen beschäftigte Personen über 16 Jahre, die ehrenamtlich und führend in der Jugendarbeit in Hessen [1]tätig sind, ist auf Antrag bezahlte Freistellung zu gewähren 1. für die Mitarbeit in Zeltlagern, ...

mehr

4 Wochen testen