Mit dem Entwurf des sogenannten Jahressteuergesetzes 2020 sind einige steuerliche Änderungen vorgesehen. Dies betrifft unter anderem die Reisekosten. Was sich hier im Bereich Lohnsteuer ändert, haben wir für Sie zusammengefasst.

Mit dem Entwurf des sogenannten Jahressteuergesetzes 2020 sind einige steuerliche Änderungen vorgesehen. Dies betrifft unter anderem die Reisekosten. Was sich hier im Bereich Lohnsteuer ändert, haben wir für Sie zusammengefasst.

Anfang Mai hat das Bundesfinanzministerium einen Vorabentwurf veröffentlicht, der die amtliche Bezeichnung "Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften" trägt.

Reisekosten: Geplante steuerliche Verbesserungen

Der neue Gesetzentwurf beinhaltet umfangreiche steuerliche Änderungen, die weit über das Kernvorhaben "Förderung der Elektromobilität" hinausgehen, und wird deshalb auch als "Jahressteuergesetz 2020" bezeichnet. Im Bereich Lohnsteuer sind einige Verbesserungen insbesondere bei den im Bereich Reisekosten geplant. Folgende Maßnahmen sind hervorzuheben:

Verpflegungsmehraufwendungen: Anhebung der Pauschalen

Für eintägige auswärtige Tätigkeiten ohne Übernachtung kann bisher ab einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte eine Pauschale von zwölf Euro berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 4a Satz 3 Nr. 3 EStG). Für die Kalendertage, an denen Mitarbeiter 24 Stunden abwesend sind, kann eine Pauschale von 24 Euro vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. als Werbungskosten in der Steuererklärung geltend gemacht werden (§ 9 Abs. 4a Satz 3 Nr. 1 EStG). Für den An- und Abreisetag einer solchen mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit kann eine Pauschale von jeweils zwölf Euro steuerlich angesetzt werden (§ 9 Abs. 4a Satz 3 Nr. 2 EStG).

Nach dem Gesetzentwurf soll ab 2020 eine Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen bei 24-stündiger Abwesenheit von 24 auf 28 Euro und bei mehr als achtstündiger Abwesenheit sowie am An- und Abreisetag von mehrtägigen Abwesenheiten von 12 auf 14 Euro erfolgen.

Pauschbetrag für Berufskraftfahrer

Ergänzend ist die Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer in Höhe von acht Euro pro Kalendertag vorgesehen. Dieser gilt für die den Mitarbeitern üblicherweise während einer mehrtägigen beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug des Arbeitgebers entstehenden Mehraufwendungen. Als derartige Aufwendungen kommen beispielsweise Gebühren für die Benutzung von sanitären Einrichtungen (Toiletten sowie Dusch- oder Waschgelegenheiten) auf Raststätten und Autohöfen in Betracht. Der Nachweis höherer tatsächlicher Kosten bleibt möglich.

Jobtickets: Neue Pauschalbesteuerung

Mit Jahresbeginn 2019 bleiben Zuschüsse des Arbeitgebers für die Aufwendungen von Mitarbeitern für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte steuerfrei (Jobticket), sofern diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Das Gleiche gilt für die unentgeltliche oder verbilligte Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (§ 3 Nr. 15 EStG). Die Begünstigung gilt auch für private Fahrten. Die Steuerfreiheit gilt aber nicht für Arbeit­geberleistungen, die durch Umwandlung des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden, weil nur zusätzliche Leistungen begünstigt werden. Die steuerfreien Arbeitgeberleistungen mindern zudem die in der Steuererklärung zu berück­sichtigenden Werbungkosten (Entfernungspauschale).

Mit dem Gesetzentwurf soll deshalb noch eine weitere Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale insbesondere bei Jobtickets eingeführt werden. Die neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit mit 25 Prozent soll zudem für die vorgenannten Bezüge gelten, die nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (sondern mittels Gehaltsumwandlung) erbracht werden. Die pauschal besteuerten Bezüge sollen zudem sozialversicherungsfrei bleiben.

Unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von Wohnraum

Vorteile, die der Arbeitgeber Mitarbeitern aufgrund des Dienstverhältnisses in Form einer unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Wohnraum gewährt, stellen einen steuerpflichtigen Sachbezug dar. Mit dem Gesetzentwurf soll ab 2020 faktisch ein Bewertungsabschlag bei Mitarbeiterwohnungen in Höhe von einem Drittel des ortsüblichen Mietwerts eingeführt werden. Der Ansatz eines Sachbezugs für eine Wohnung soll unterbleiben, soweit das gezahlte Entgelt mindestens zwei Drittel des ortsüblichen Mietwerts beträgt und dieser nicht mehr als 20 Euro pro Quadratmeter ohne umlagefähige Kosten beträgt.





Hinweis: Neben den vorstehenden Verbesserungen enthält der Gesetzentwurf noch weitere Änderungen bei der Lohnsteuer. Dazu gehören Änderungen im Lohnsteuerverfahren für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Ausland. Eine Änderung in § 39 Absatz 3 EStG ermöglicht es, beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer in das Verfahren der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) einzubeziehen. Gleichzeitig werden sie auch in den Lohnsteuer-Jahresausgleich einbezogen.





Lesen Sie dazu auch:

Jahressteuergesetz 2020: Neue steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität