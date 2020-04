Bild: Corbis Eine Ausnahme vom Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit für private Paketzusteller ist auch während der Corona-Krise unzulässig.

Hohes Paketaufkommen sowie ein erhöhter Krankenstand infolge der Corona-Krise rechtfertigen keine Ausnahme vom gesetzlichen Verbot, Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen zu beschäftigen. Dies entschied das Verwaltungsgericht in Berlin in mehreren Eilverfahren.