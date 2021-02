Versetzung eines Soldaten in den Ruhestand rechtmäßig

Bild: Haufe Online Redaktion Ein Soldat muss die ihm obliegenden Dienstpflichten in Friedenszeiten sowie im Verteidigungsfall erfüllen können.

Die Versetzung eines Soldaten in den Ruhestand ist rechtmäßig, wenn er aufgrund von Muskelkrämpfen mit damit einhergehenden Schmerzen unbekannter Ursache nicht in der Lage ist, in Friedenszeiten und im Verteidigungsfall Aufgaben zu erfüllen. Dies hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen bestätigt.