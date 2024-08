TV-L Feiertagszuschlag bei regionalem Feiertag

Bild: mauritius images / blickwinkel / Nach dem Urteil des BAG ist für den Anspruch auf Feiertagszuschläge im Bereich des TV-L der regelmäßige Beschäftigungsort maßgeblich.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 1.8.2024 über die Voraussetzungen des Anspruchs auf Feiertagszuschläge im Bereich des TV-L entschieden. Danach ist bei regionalen Feiertagen maßgeblich, ob es sich am regelmäßigen Beschäftigungsort um einen gesetzlichen Feiertag handelt. Der Anspruch auf Feiertagszuschläge entsteht also selbst dann, wenn der Arbeitnehmer an diesem Tag in einem anderen Bundesland ohne Feiertag tätig ist.