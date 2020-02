Bild: Corbis Impfpflicht gegen Masern betrifft nicht nur Kinder in Kitas und Schulen, sondern auch Beschäftigte in Krankenhäusern und Gemeinschaftseinrichtungen

Am 1. März 2020 tritt das Masernschutzgesetz in Kraft, das eine Impfpflicht gegen Masern einführt. Die Impfpflicht gilt nicht nur für Kinder, die in Kitas und Schulen geschickt werden, sondern auch für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Wer ist betroffen und was ist zu beachten?