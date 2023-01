Arbeitsverhältnis wegen Mitgliedschaft bei Hammerskins aufgelöst

Bild: MEV-Verlag Wenn eine dem Beschäftigungszweck dienliche Zusammenarbeit nicht mehr zu erwarten ist, kann das Arbeitsverhältnis aufgelöst werden.

Das Arbeitsverhältnis eines städtischen Mitarbeiters kann nur dann aufgrund einer Mitgliedschaft in einer konspirativen und rassistischen Vereinigung gekündigt werden, wenn die Mitgliedschaft konkrete Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis hat. Das Landesarbeitsgericht Hamm bestätigte in einem konkreten Fall in zweiter Instanz allerdings ein Auflösungsurteil des Arbeitsgerichts, weil die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar war.