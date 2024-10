Wohnsitzanmeldung in Schleswig-Holstein landesweit digital

Bislang gab es die elektronische Wohnsitzanmeldung flächendeckend nur in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Schleswig-Holstein führt nun als erster Flächenstaat diesen Service im ganzen Bundesland ein. Somit kann der Gang zum Einwohnermeldeamt bei einem Wohnungswechsel entfallen.

In Deutschland haben Bürger nach einem Umzug 14 Tage Zeit, sich umzumelden. Bisher war die Anmeldung der neuen Adresse nur im Rahmen eines Behördengangs möglich. Das wird in naher Zukunft bundesweit nicht mehr notwendig sein. In Schleswig-Holstein ist dies bereits jetzt schon der Fall. Das nördlichste Bundesland hat Ende September den Online-Dienst „Elektronische Wohnsitzanmeldung“ (Ewa) flächendeckend in sämtlichen Kommunen und Kreisen eingeführt. Die Bürger können ihren Wohnsitz nun ausschließlich digital anmelden, müssen also keinen Behördentermin mehr planen und wahrnehmen.

Vorreiter bei Flächenstaaten

Damit ist Schleswig-Holstein das einzige Flächenbundesland der Bundesrepublik, in dem dies landesweit möglich ist. In allen anderen Flächenbundesländern gibt es die elektronische Wohnsitzanmeldung entweder noch gar nicht oder erst in wenigen Kommunen. Lediglich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird der Service bereits von zahlreichen Gemeinden angeboten, aber auch hier nicht flächendeckend.

So funktioniert der Service

Die technischen Voraussetzungen für die elektronische Wohnsitzanmeldung sind ein Personalausweis mit aktiviertem Online-Ausweis, ein Nutzerkonto mit Passwort sowie eine Ausweis-App. EU-Bürger und Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums benötigen darüber hinaus eine eID-Karte. Wichtig für Mieter: Ohne Wohnungsgeberbestätigung ist keine Online-Änderung möglich. Nach der Authentifizierung mit der Ausweis-App werden die neuen Daten übermittelt, von einer Behörde geprüft und im Melderegister aktualisiert. Die neue Meldebestätigung kann dann vom Antragsteller heruntergeladen werden. Die geänderten Daten müssen mittels der Ausweis-App auf den Chip im Personalausweis oder Pass übertragen werden. Zum Abschluss sendet die Bundesdruckerei die entsprechenden Adressaufkleber, die eigenständig auf den Ausweisdokumenten angebracht werden müssen.

Ergebnis guter Kooperation

„Für die Verwaltung ist ein schneller, effizienter und transparenter Service ein wichtiger Faktor, damit Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen zufrieden sind“, meint Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter. „Der Roll-Out der elektronischen Wohnsitzanmeldung ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Land, Kommunen, dem IT-Verbund Schleswig-Holstein und unserem IT-Dienstleister Dataport. In weniger als einem Jahr wurden alle 142 Meldebehörden und damit über 1100 Gemeinden erfolgreich angebunden.“