Die Suche nach Talenten ist in der Immobilienwirtschaft voll im Gange. Trotz Krise herrscht ein großer Wettbewerb um Nachwuchskräfte mit interdisziplinären Fachkompetenzen. Verstärkt wird die Situation durch den Fachkräftemangel sowie die Spezialisierung in der Immobilienbranche.

Welche Anforderungen stellt die junge Generation von gut ausgebildeten Menschen an ihre Arbeitgeber? Die nachfolgenden Erkenntnisse beruhen auf der Vermittlung von Hochschulabsolventen sowie der Betreuung von Praxisprojekten im hochschulwissenschaftlichen Kontext. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Forderungen der Generation Z als Arbeitnehmer sind vielfältig und herausfordernd. Die Generation Z beschreibt in diesem Kontext alle jungen Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Damit bildet sie die Nachfolgegeneration der Generation Y, die bereits ein hohes Maß neuer Anforderungen an ihre Arbeitgeber gestellt hat.

Beispielsweise sind die Erwartungen an den Standort und die Immobilie des Arbeitgebers erheblich gestiegen. Dies beginnt mit dem Wunsch nach einem urbanen Umfeld, einem architektonisch hochwertigen Gebäude und endet bei der ergonomischen Ausstattung der Arbeitsplätze. Höhenverstellbare Schreibtische und gemütliche Sitzgelegenheiten für die zwischenzeitliche Arbeit am La...