Kommunen, Immobilienwirtschaft, Planungsbüros und andere Akteure der Stadtentwicklung tun gut daran, sich umfassender mit den Anforderungen und Potenzialen der Digitalisierung und des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) zu beschäftigen.

Kommunen sollten sich mit Blick auf mögliche Smart-City- und KI-Anwendungen in der Stadtentwicklung zunächst auf ihre Ziele verständigen. Dr. Martin Memmel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hält dazu fest: "KI hat keine Ziele, Menschen haben Ziele – keine Smart City ohne smarte Ziele sowie Akteurinnen und Akteure!" Dr. Jens Libbe vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) rät Kommunen und allen Akteuren in der Stadtentwicklung, sich jetzt mit den Chancen und Potenzialen von KI-Anwendungen auseinanderzusetzen. Denn KI werde in Kürze in allen Bereichen der Stadtentwicklung ein wichtiges Instrument sein. Damit formuliert er quasi das Fazit des Side-Events "KI in der Stadtentwicklung", welches der Verband "Die Stadtentwickler" beim Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik im September 2023 in Jena veranstaltete. Memmel und Libbe spannten mit ihren Vorträgen zum Entwicklungsstand und zu den Perspektiven, Chancen, Risiken sowie den Anwendungsoptione...