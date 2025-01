Die Kraft des Widerstands: In einer komplexen, sich ständig ändernden Welt müssen Unternehmen resilient sein

Die Kraft des Widerstands: In einer komplexen, sich ständig ändernden Welt müssen Unternehmen resilient sein

Klimawandel, digitale Transformation und demografische Verschiebungen stellen Wohnungsunternehmen vor Herausforderungen. Entscheidungsträger müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit ihre Organisationen die teils tiefgreifenden Veränderungen erfolgreich bewältigen können.

Diese aktuellen Entwicklungen vollziehen sich in einer zunehmend komplexen und unsicheren Welt, die der Zukunftsforscher Jamais Cascio als "BANI-Welt" beschreibt. Während das Konzept der "VUCA*-Welt" den Fokus auf Veränderungen legte, betont die BANI-Welt die Zerbrechlichkeit von Systemen (Brittle), die Ängstlichkeit in Entscheidungsprozessen (Anxious), die Nichtlinearität von Entwicklungen (Non-linear) sowie die Unbegreiflichkeit vieler Zusammenhänge (Incomprehensible). In dieser Welt wird Resilienz zu einer Schlüsselkompetenz für Organisationen.

Das Konzept der organisationalen Resilienz?

Organisationale Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, sich proaktiv an veränderte Umweltbedingungen anzupassen und gleichzeitig langfristige Stabilität zu gewährleisten. Sie bedeutet, stabilisierende und dynamisierende Faktoren achtsam und mit Augenmaß auszubalancieren, sodass eine gesunde und nachhaltige (Über-)Lebensfähigkeit ermöglicht wird.

Organisationale und individuelle Resilien ...

