Steuern sparen mit Firmenwagen: Tipps für Makler & Verwalter

Steuer- und Abrechnungstipps bei Privatnutzung eines Firmenwagens

Zusammenfassung Überblick Die steuerliche Behandlung von Firmenwagen wirft in der Praxis immer wieder Fragen auf. Die Thematik hat in der jüngsten Vergangenheit an Komplexität zugenommen, da es unterschiedliche Regelungen für Elektroautos, Hybride und ...

mehr

4 Wochen testen