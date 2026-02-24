Immobilie 4.0: Effizienz, Nachhaltigkeit durch TGA & Daten

Datenströme müssen auch in Immobilienunternehmen gebändigt werden. So bringen sie Zusatznutzen

Gebäude werden zu digitalen Systemen. Vernetzte Sensoren und smarte Geräte erzeugen riesige Datenmengen. Ob daraus Effizienz, Nachhaltigkeit und Komfort entstehen, hängt davon ab, wie Betreiber und Facility Manager diesen Datenschatz tatsächlich nutzen.

Digitale Gebäudetechnik erzeugt heute enorme Datenmengen. Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Aufzüge, Sicherheitstechnik, Belegungssensorik, Energiemanagement oder IoT-Endgeräte kommunizieren permanent. Im Idealfall werden diese Daten, in moderner Gebäudeleittechnik oder übergreifenden Plattformen gebündelt, analysiert und automatisiert, in betriebliche Vorteile übersetzt.

Im ungünstigsten Fall verbleiben sie in herstellerspezifischen Silos – ungenutzt und ohne Wertschöpfung. Unternehmen, die frühzeitig handeln, profitieren: Sie senken Betriebskosten, steigern den Nutzerkomfort, verbessern ihre ESG-Performance und sichern langfristig den Immobilienwert.

Wie intelligent ist das Gebäude heute?

Daten aus der Gebäudetechnik sind vielfältig – ebenso ihr Nutzen. Sie reichen von einfachen Messwerten wie Temperatur oder Stromverbrauch bis zu komplexen Informationen über Systemzustände, Laufzeiten oder Fehlerdiagnosen. Entscheidend ist die Nutzung dieser Daten. Dafür sind drei Ebenen erforderl...