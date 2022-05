Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Ex-Kanzleramtschef und Bahn-Vorstand Ronald Pofalla wechselt in die Geschäftsführung der Gröner Group. Weil Reik Hesselbarth, CEO der FIO Systems AG, zum Mutterkonzern Hypoport geht, rückte Christian Wallin in den FIO-Vorstand auf. Und Friederike Hoberg wird Head of German Offices bei Covivio.

Ronald Pofalla wurde zum 1.5.2022 in die Geschäftsführung des Immobilienentwicklers Gröner Group berufen. Er ist seit rund sieben Jahren im Bahnvorstand und leitet dort das Infrastrukturressort. Im März hatte er angekündigt, den Konzern Ende April verlassen zu wollen. Von 2009 bis 2013 war Pofalla Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes.

Vorstandswechsel bei FIO Systems

Beim Softwareentwickler für die Immobilien- und Finanzwirtschaft FIO Systems AG gibt es Veränderungen im Vorstand. Der bisherige CEO Reik Hesselbarth wechselt in den Mutterkonzern Hypoport. Dafür ist Christian Wallin am 1. April in den Vorstand aufgerückt. Er kommt von der Hypoport-Tochter Dr. Klein Ratenkredit GmbH, wo er seit März 2021 als Geschäftsführer arbeitete. Hesselbarth bleibt FIO als Teil des Aufsichtsrats erhalten.

Friederike Hoberg wird Head of German Offices bei Covivio

Am 2.5.2022 startet Friederike Hoberg als Head of German Offices beim Immobilienunternehmen Covivio. In dieser Funktion wird sie auch Mitglied des Executive Committee der Gruppe. Hoberg war zuletzt Leiterin der französischen Tochtergesellschaft der Commerz Real.

Bild: Covivio Friederike Hoberg

Deutsche Euroshop hat vorübergehend einen neuen Chef

Der Immobilienkonzern Deutsche Euroshop hat einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandssprecher Wilhelm Wellner könne aus gesundheitlichen Gründen seinen Amtspflichten vorübergehend nicht nachkommen, wie das im SDax notierte Unternehmen mitteilte. Wellner wird voraussichtlich bis Ende September ausfallen und wurde zugleich zum 1. Oktober wieder bestellt. Bis dahin übernimmt Vorstand Olaf Borkers die Führung des Unternehmens interimistisch.

Florian Stadlbauer verlässt Commerz Real

Der Head of Technology and Innovation bei der Commerz Real, Florian Stadlbauer, wird das Unternehmen zum 30.6.2022 verlassen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Stadlbauer kam 2016 als Leiter des neu gegründeten "Digital Werk" zur Commerz Real.

Sascha Hertach verstärkt Arbireo-Vorstand

Die Arbireo Capital AG hat seit Kurzem einen neuen Vorstand: Sascha Hertach war zuvor Geschäftsführer bei d.i.i. Investment. Bei Arbireo soll er das Geschäft mit Wohnimmobilienfonds vorantreiben und die Themen Personal und IT verantworten. Hertach bildet mit Martin Leinemann und Christoph Flügel die nun dreiköpfige Spitze des Investmentmanagers.

Savills ernennt Panajotis Aspiotis zum CCO Germany

Am 1. April hat Panajotis Aspiotis die Funktion des Chief Commercial Officer (CCO) bei Savills Deutschland übernommen. Als Teil des deutschen Executive Committee, dem er seit 2017 angehört, wird er im Rahmen der neu geschaffenen Position verstärkt die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie den Ausbau der Niederlassungen hierzulande mitverantworten. Aspiotis ist seit 15 Jahren für Savills tätig.

Bild: Savills Panajotis Aspiotis

EY Real Estate stellt Geschäftsführung neu auf

Die EY Real Estate GmbH hat zum 1.7.2022 Fabian Schuster und Florian Schwalm als neue Geschäftsführer bestellt. Gemeinsam mit Monica A. Schulte Strathaus – seit 2016 Mitglied im Gremium – wird es künftig eine Dreierspitze geben. Christian Schulz-Wulkow, bisher Mitglied der Geschäftsführung, verlässt das Unternehmen am 30. Juni, um unternehmerisch tätig zu werden. Schuster wird den Bereich Strategie steuern. Schwalm, Leiter des Sektors Government & Infrastructure für die Strategie- und Transaktionsberatung von EY in der Region Europe West, übernimmt zusätzlich die Verantwortung für Transaktionen.

HIH Invest: Felix Meyen ist Geschäftsführer Transaktionen

Die HIH Invest Real Estate hat mit Wirkung zum 1.4.2022 Felix Meyen zum Geschäftsführer Transaktionen berufen. Er folgt auf Hans-Joachim Lehmann, der das Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt hat. Meyen arbeitet seit 2005 für die HIH Invest, zuletzt im Bereich Transaktionsmanagement Deutschland, dessen Leitung er 2015 übernahm. Lehmann war mehr als 30 Jahre für die HIH Invest und die Vorgängerunternehmen tätig.

Zwei neue Geschäftsführer bei der Hahn Gruppe

Kio Tindl und Marcel Wiening wurden zu Geschäftsführern der Hahn Fonds und Asset Management GmbH ernannt. Sie sind künftig für die Immobilien-Management-Aktivitäten der Hahn Gruppe verantwortlich, die in der Konzern-Tochtergesellschaft gebündelt sind. Tindl war zuletzt Leiter des Bereichs Asset Management & Projektentwicklung und Wiening Leiter Property Management in dem Unternehmen.

Sirius ernennt Kremena Wissel zur Geschäftsführerin

Die Sirius Facilities GmbH, ein Betreiber innovativer Gewerbeparks, hat Kremena Wissel wird mit Wirkung zum 1.4.2022 als dritte Geschäftsführerin neben Alistair Marks und Rüdiger Swoboda berufen. Wissel ist seit 16 Jahren im Unternehmen und war bislang Chief Marketing and Impact Officer (CMIO).

Doppelspitze bei der Königstadt-Gruppe

Bei der Berliner Königstadt-Gruppe haben Heike Lemiss und Elke Förner die Geschäftsführung von Uwe Lehr übernommen. Er verlässt das Immobilienunternehmen nach drei Jahren wieder. Lemiss war zuvor unter anderem Prokuristin einer Genossenschaft und wird vorrangig die kaufmännischen Geschicke lenken. Förner, bislang in unterschiedlichen Leitungsfunktionen in der Immobilien- und Sozialwirtschaft tätig, ist für das Kundenmanagement und die Akquisition verantwortlich.

Bild: Königstadt/Marco Urban Heike Lemiss (links) und Elke Förner

Neue Chief Transformation & Strategy bei der Aviv Group

Jessica Tan ist seit Anfang April 2022 die neue Chief Transformation & Strategy der Aviv Group, in der die Online-Rubrikenangebote für Immobilien, Automobil und Generalisten von Axel Springer zusammengefasst sind. Ihre Aufgabe ist es, den Übergang zu einem paneuropäischen Marktplatz für Immobilien zu beschleunigen. Tan war bisher Geschäftsführerin des Bereichs Smart Home bei Ovo Energy.

Schwaiger Group jetzt mit Digital Property Management

Thomas Langenecker wird Head of Real Estate Digitalisation in der neu geschaffenen Abteilung für Digital Property Management bei der auf Büroimmobilien spezialisierten Schwaiger Group. Er kam vor vier Jahren als Computer Aided Facility Manager in das Unternehmen.

Ex-Patrizia-Geschäftsführer gründet Consulting-Unternehmen

Sebastian H. Lohmer ist vor Kurzem als Geschäftsführer der Patrizia Immobilien KVG ausgeschieden. Seine Mitgliedschaft im Vorstand beim Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) hat er bereits zum Jahreswechsel niedergelegt. Lohmer wird künftig selbstständig als Berater am Markt agieren. Zu diesem Zweck hat er die Firma SHL Real Estate Consulting gegründet.

Olaf Goebel tritt als Vilvif-Geschäftsführer an

Vilvif, die neue gemeinsame Marke von Agaplesion und Terragon im Markt für Seniorenwohnen, hat Olaf Goebel als neuen Geschäftsführer an Bord geholt. Er kommt von Ligula-Hotels. Die Marke Vilvif wurde im vergangenen Jahr gelauncht und wird von der SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft mbH geführt, einem Joint Venture von Agaplesion und Terragon.

Bild: Vilvif Olaf Goebel

Neue DGfM-Spitze steht

Christian Bruch wird zum 1.4.2023 neuer Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM). Er wird Dr. Ronald Rast ablösen, der den Verband seit 2004 leitet und im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen wird. Bruch war von 2013 bis 2020 Bundesgeschäftsführer beim Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) und von 2011 bis 2013 Geschäftsführer beim Gesamtverband Dämmstoffindustrie (GDI).

ZIA: Wechsel in der Kommunikation

Margarete van Ackeren wird Leiterin Kommunikation und Strategie beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA). Sie tritt zum 1.5.2022 die Nachfolge von Jens Teschke an, der den ZIA verlassen wird. Van Ackeren war zuletzt Pressesprecherin des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten in Nordrhein-Westfalen.

dpa