Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Konstantina Kanellopoulos und Lars Urbansky bilden als Co-CEOs die Doppelspitze beim Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Engel & Völkers Capital hat Marc Drießen als Vorstandschef angeheuert. Und Sybille Jeschonek ist neues Mitglied im Vorstand der gbt Wohnungsbau und Treuhand AG.

Die Deutsche Wohnen hat nach der Übernahme durch Vonovia den Vorstand neu strukturiert: Ab sofort leitet eine Doppelspitze aus Konstantina Kanellopoulos und Lars Urbansky den Immobilienkonzern. Das hat der Aufsichtsrat am 2.1.2022 auf seiner konstituierenden Sitzung beschlossen. Kanellopoulos ist zudem Generalbevollmächtigte bei Vonovia und gemeinsam mit Urbansky im Vorstand der Deutsche Wohnen verantwortlich für das operative Geschäft. Neuer Finanzchef wird Olaf Weber, der das Amt zum 1. April übernehmen soll. Ex-Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn hat das Unternehmen zum Jahresbeginn verlassen.

Engel & Völkers Capital: Marc Drießen wird CEO

Marc Drießen wurde zum Vorsitzenden des Vorstands (CEO) der Engel & Völkers Capital AG bestellt. Er folgt auf Robin Frenzel, der in den Aufsichtsrat wechselt. Drießen führt die Gesellschaft künftig zusammen mit Chief Investment Officer (CIO) Tomasz Kalemba. Jörg Scheidler ist zum 31.12.2021 aus dem Vorstand ausgeschieden. Drießen war zuletzt CEO des von ihm gegründeten Start-ups Bloxxter. Außerdem hat die Engel & Völkers Unternehmensgruppe Stuart Siegel zum Global Head of Private Office ernannt.

Bild: Hansainvest Marc Drießen

Corestate gewinnt Martin Eberhardt als CIO

Martin Eberhardt übernimmt die Position des Chief Investment Officers (CIO) der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Corestate. Er war zuvor unter anderem Vorstandschef (CEO) der Corestate-Tochter STAM Europe, Vorsitzender des Vorstandes der Berufsorganisation RICS Deutschland und Mitglied des Präsidiums des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA).

MünchenerHyp liebäugelt mit Markus Wirsen für Vorstand

Der Aufsichtsrat der Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) will Markus Wirsen zum Mitglied des Vorstands bestellen. Er soll die neuen Aufgaben ab dem 1.4.2022 wahrnehmen. Die Bankenaufsicht muss noch zustimmen. Markus Wirsen ist seit 2021 Bereichsleiter Sanierung & Abwicklung bei der DZ HYP.

Vorstandswechsel bei der gbt Wohnungsbau und Treuhand AG

Sybille Jeschonek ist seit dem 1.1.2022 Vorständin der gbt Wohnungsbau und Treuhand AG und wird zudem Geschäftsführerin der gbt-Dienstleistungs-GmbH. Sie folgt auf Stefan Ahrling, der nach 20 Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Ruhestand gewechselt ist. Jeschonek kommt von der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen, wo sie zuletzt die Geschäfte der Sahle Baubetreuungsgesellschaft führte.

Bild: Werner Bohr, Agentur für Gestaltung, Trier Sybille Jeschonek

Sascha Lohfink ist Finanzchef bei der GNIW

Die Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (GNIW) hat Sascha Lohfink für die neu geschaffene Stelle des Chief Financial Officer (CFO) gewonnen. Er war zuvor bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) und verantwortete zuletzt als Senior-Manager die Felder Strategy & Transactions von EY in Berlin.

Quarterback Immobilien baut Vorstand aus

Marko Lehmann wird mit Wirkung zum 1.5.2022 Chief Operating Officer (COO) im Vorstand der Quarterback Immobilien AG. Er kommt vom Bauunternehmen Porr GmbH & Co KGaA, einer Deutschlandtochter der österreichischen Porr AG. Dort war Lehmann seit 2014 als Regionalleiter Ost tätig.

Neubau Kompass beruft Tobias Sattler in Vorstand

Tobias Sattler verstärkt seit dem 1.1.2022 den Vorstand der Neubau Kompass AG. Er war zuletzt selbstständiger Managementberater und zuvor als Vorstand für Produkt und Technologie des Webhosting-Anbieters United-Domains AG (Ionos Gruppe) tätig. Sattler ist außerdem Gründer verschiedener Online-Plattformen.

Nicolas Katzung wechselt vom Handelsblatt zu JLL

Der Immobilienjournalist Nicolas Katzung verstärkt ab dem 1.3.2022 als Director Corporate Communications das Kommunikationsteam bei JLL. Er kommt vom Handelsblatt, wo er seit September 2020 den Fachnewsletter "Handelsblatt Inside Real Estate" koordiniert sowie als Fachredakteur und Moderator auf den Bereich Immobilien spezialisiert ist.

Ex-Beos-Vorstandsprecher Martin Czaja geht zu Inbright

Martin Czaja ist im Januar 2022 der Inbright Investment GmbH als Gesellschafter und Geschäftsführer beigetreten. Der ehemalige Vorstandssprecher der Beos AG wird in seiner neuen Position den Bereich für institutionelle Kunden mitaufbauen.

Bild: Simon Wegener Martin Czaja

Kleefeld-Buchholz eG sortiert Führungsriege um

Die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG hat den Vorstand neu organisiert. Neben Christian Petersohn, dem geschäftsführenden Vorstand und Vorstandschef, gab es zwei ehrenamtliche Mitglieder, die das Mandat abgegeben haben. Neues Vorstandsmitglied seit dem 1.1.2022 ist die bisherige Prokuristin Elke Richardt.

Tobias Dorn wird Geschäftsführer von KWG und BMA

Der Aufsichtsrat der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Senftenberg (KWG) hat mit Wirkung zum 1.4.2022 Tobias Dorn als neuen Geschäftsführer der KWG mbH Senftenberg und BMA GmbH Senftenberg (BMA) berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Roland Osiander an, der nach rund 22 Jahren Ende März in den Ruhestand geht.

UBM Deutschland erweitert Geschäftsführung

Daniel Pfister, bisher kaufmännischer Leiter und Prokurist, wurde zum 1.1.2022 in die Geschäftsführung der UBM Development AG in Deutschland berufen. Bevor er zu UBM kam, war Pfister in leitenden Funktionen unter anderem bei deutschen Wohnbau-Gesellschaften tätig.

Neuer Geschäftsführer bei Proximus Development

Malte Boness wird neuer Geschäftsführer der Proximus Development GmbH, einer Tochter der Proximus Real Estate AG. Er hat in den vergangenen Jahren bereits die Projektleitung mehrerer Vorhaben in der Gesellschaft verantwortet.

Bild: Proximus Real Estate AG / HGEsch Malte Boness

Momeni Investment Management gewinnt Jan Heidelmann

Seit Jahresbeginn 2022 verstärkt Jan Heidelmann als Geschäftsführer | Managing Director die Momeni Investment Management GmbH. Er war zuvor unter anderem bei den paneuropäischen Investmentmanagern FREO und PGIM tätig. Neben dem Management des bestehenden Portfolios wird Heidelmann bei Momeni die Expansion des Investment-Management-Geschäfts vorantreiben.

Townscape erweitert Geschäftsführung

Der Projektentwickler Townscape hat mit Wirkung zum Jahresbeginn 2022 Philipp Janssen zum weiteren Geschäftsführer ernannt. Er wird künftig den kaufmännischen Bereich verantworten. Janssen war zuletzt für die Euroboden GmbH in Berlin als Akquisemanager in leitender Position tätig.

Günther Marzog tritt in BayernCare-Geschäftsführung ein

In der Geschäftsführung der BayernCare, einem Beteiligungsunternehmen der Sontowski & Partner Group, hat am 1. Januar Günther Marzog die Aufgaben von Geschäftsführer Robert Wießner übernommen, der nun im Ruhestand ist. Marzog war zuletzt als kaufmännischer Vorstand bei der Firmengruppe Riedel Bau tätig.

Berater verstärkt LBBW Immobilien Kommunalentwicklung

Seit dem 1. Januar ist Markus Lampe Geschäftsführer der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH. Er war in den vergangenen Jahren im Bereich der Immobilienberatung beziehungsweise Real Estate Consulting tätig. Lampe ist zudem Mitglied im Berufsverband RICS.

Susanne Edelmann heuert bei Rueckerconsult an

Die Unternehmensberatung für Kommunikationsaufgaben in der Immobilienwirtschaft, Rueckerconsult, hat am 1.1.2022 die Geschäftsleitung um Susanne Edelmann erweitert. Sie soll den neuen Standort Hamburg mit einem eigenen Team aufbauen. Edelmann kommt von der HanseMerkur Grundvermögen AG.