L'Immo-Podcast: Taten statt Warten – Klimaschutz jetzt!

Die Heizkostenverordnung wurde Opfer des Wahlkampfs und wer die Kosten einer CO2-Bepreisung trägt, ist weiter ungewiss – das hat Folgen. Darüber sowie erstaunliche Erkenntnisse zur Rolle des Mieters im wohnungswirtschaftlichen Klimaschutz spricht Kalo-Chef Dr. Dirk Then im neuen L'Immo-Podcast.

Hinter dem Wort Heizkostenverordnung steckt ein spannendes Thema mit großer Bandbreite samt Handlungsfeldern auf diversen Ebenen – trotzdem hat der vorangegangene Wahlkampf dazu geführt, dass Entscheidungen vertagt wurden und die Novelle ins Stocken geriet. Wenn man bedenkt, dass die EU mit der Energieeffizienz-Richtlinie (EED) den Energieverbrauch um ein Drittel absenken will, dann braucht es jedoch auch bald entsprechende Verordnungen. Es fehlt zudem eine rechtliche Grundlage für Investitionen, die dringend nötig wären, nicht zuletzt beim Blick auf die Klimaziele. Was jetzt zu tun ist, besprechen Dr. Dirk Then und Iris Jachertz in der neuen Folge L'Immo.





