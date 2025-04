Mitte Mai beginnt die Real Estate Arena in Hannover. Es kristallisiert sich heraus: Die Veranstaltung will nicht etwa die Expo Real des Nordens sein, sondern wartet auf mit einem völlig neuen Format. Dirk Labusch spricht im L'Immo-Podcast mit Messegründer Hartwig von Saß.

Inzwischen in zwei Hallen erwartet die Veranstaltung in diesem Jahr trotz Wirtschaftskrise einen neuen Besucherrekord. Woran liegt das? Was bietet sie? Worin liegen die Unterschiede zu anderen Veranstaltungsformaten im Bereich Real Estate?

Hartwig von Saß, Projektleiter Real Estate Arena bei der Deutsche Messe AG, kritisiert immer wieder das Silodenken in der Immobilienbranche. Dem versucht die Veranstaltung durch viele unterschiedliche Formate entgegenzuwirken. PropTechs spielen hier eine wichtige Rolle, was auch die Kooperation mit der Real Future Conference belegt. Zeitgleich findet auf dem Messegelände übrigens die Hauptveranstaltung des Deutschen Städtetages statt. Natürlich kein Zufall.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee