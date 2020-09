RICS: Geplante Reform der ImmoWertV greift zu kurz

Der Berufsverband RICS hat den Entwurf zur Novelle der Wertermittlungsverordnung (ImmoWertV) aus dem Bundesbauministerium kritisiert. Die geplante Reform sei zwar wichtig, greife aber zu kurz, sagte Deutschlandchefin Sabine Georgi. Gewerbeimmobilien und internationale Standards seien vernachlässigt.

Der Berufsverband RICS hat den Entwurf zur Novelle der Wertermittlungsverordnung (ImmoWertV) aus dem Bundesbauministerium kritisiert. Die geplante Reform sei zwar wichtig, greife aber zu kurz, sagte Deutschlandchefin Sabine Georgi. Gewerbeimmobilien und internationale Standards seien vernachlässigt.

Die RICS hat ihre Einschätzung zur geplanten Novellierung des Wertermittlungsrechts in einem Schreiben an das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) dargelegt. Grundsätzlich begrüßt der Verband den Plan, die aktuell gültige ImmoWertV mit den Einzelverordnungen und dem "löchrigen Rest" der WertR 06 (Wertermittlungsrichtlinien) zu reformieren und die Transparenz auf dem deutschen Immobilienmarkt zu erhöhen, wie Sabine Georgi, Country Managerin der RICS Deutschland, ausführte.

Bedauerlich ist jedoch der Deutschlandchefin zufolge, dass mit der Novellierung lediglich versucht werde, die Bewertungspraxis in Bezug zu vereinheitlichen – "eine wirkliche Verbesserung ist damit nicht verbunden". Im Ergebnis bildet der Entwurf der RICS zufolge nur einen Teilbereich des Immobilienmarktgeschehens ab und wird vielfach nicht zur Anwendung kommen.

ImmoWertV-Reform: Gewerbeimmobilien im Entwurf nicht berücksichtigt

Die RICS kritisierte vor allem, dass in dem vorliegenden Entwurf die Chance zur Anpassung an internationale Standards und eine Behebung von Praxisschwierigkeiten vergeben worden sei. Es sei zu befürchten, dass Deutschland im Vergleich zu anderen etablierten Immobilienmärkten von gebräuchlichen Bewertungsstandards abweiche. In der Praxis bestehen wohl bereits Schwierigkeiten in der Anwendung der bisherigen Regelungen, die mit der Novellierung behoben werden sollten, auch weil sie zu Fehlern in der Bewertung führen, heißt es in der Mitteilung.

Auch sind im aktuellen Entwurf Gewerbeimmobilien nicht berücksichtigt. Die ImmoWertV in der novellierten Fassung würde weiterhin einen starken Fokus auf Wohnimmobilien aufweisen, so die RICS. Gerade bei heterogenen Gewerbeimmobilien sei die Datenlage der Gutachterausschüsse "sehr dürftig".

Markttransparenz durch digitale Kaufpreissammlung

Zudem rät der Berufsverband dem Bundesbauminister in seinem Schreiben zum Aufbau einer zentralen und bundeseinheitlichen digitalen Kaufpreissammlung für mehr Markttransparenz, die durch eine übergreifende Geschäftsstelle geführt wird.

"Da die Daten derzeit auf der Ebene der lokalen Gutachterausschüsse gesammelt und für die Erstellung des deutschlandweiten Immobilienmarktberichts anonymisiert zusammengefasst werden, schlagen wir vor, stattdessen eine einheitliche zentrale Datenbank zu erstellen", so Georgi abschließend.

Entwurf der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 2021 (Stand 19.06.2020)

