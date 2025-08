Büroinvestments in B- und C-Städten können sich lohnen

Der deutsche Büromarkt steht weiter im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Unsicherheit, veränderten Arbeitsmodellen und dem steigenden Bedarf an ESG-konformen Flächen – interessante Investments bieten sich abseits der Top-Märkte, wie Studien zeigen.

Die Nachfrage nach Büroflächen ist vor allem in wissens- und dienstleistungsorientierten Branchen stabil, wie eine Marktanalyse des Beratungshauses Wüest Partner zeigt.

Neben den "Top 7"-Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart wurden für weitere 30 B-, C- und D-Standorte City-Profile mit Kennzahlen zu Wirtschaftskraft, Demografie und Büromarktentwicklung erstellt, um die Chancen- und Risikostrukturen der einzelnen Märkte zu vergleichen.

Wo die Büromieten stark steigen

Der Büromarkt Berlin verzeichnete laut Wüest Partner die dynamischste Entwicklung der Medianmieten innerhalb der vergangenen zehn Jahre: Hier hat sich seit 2015 dieMiete auf 22 Euro pro Quadratmeter verdoppelt. Auch Bonn und Potsdam gelten als attraktive B- und C-Städte – hier liegen die Medianmieten von mehr als 24 Euro pro Quadratmeter (90 Prozent-Quantil) deutlich über dem Durchschnitt.

In Leipzig, Hannover und Potsdam wird aufgrund der positiven wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung ebenfalls ein starkes Mietwachstum beobachtet. Die höchsten Mieten erzielen weiterhin die "Top 7": München führt das Ranking an, hier lag das 90-Prozent-Quantil bei mehr als 35 Euro pro Quadratmeter.

Büromärkte mit hohen Leerständen

Dafür sind in einzelnen Metropolen deutlich höhere Leerstandsquoten gemeldet worden: Unter den "Top 7"-Städten liegen die Leerstände in Frankfurt am Main mit 9,9 Prozent und Düsseldorf 9,7 Prozent am höchsten. In Braunschweig stützt dagegen eine Leerstandsquote von nur 1,8 Prozent das Mietniveau.

Rendite-Risiko-Profile für Büroinvestments

Neben wirtschaftlich starken "Top 7"-Städten wie München oder Frankfurt am Main bieten nach Angaben von Wüest Partner auch ausgewählte B- und C-Städte attraktive Investmentchancen. So weisen Regensburg und Karlsruhe besonders günstige Rendite-Risiko-Profile auf, die sich durch ein vergleichsweise geringes Risiko bei gleichzeitig wettbewerbsfähigen Renditen auszeichnen. Auch Erfurt zählt zu den Städten mit positiver Entwicklung und ausgewogener Marktstruktur.

Spannbreite der Spitzenrenditen für Büros

Während Bonn, Mainz und Potsdam mit Werten knapp unter fünf Prozent als eher renditeschwache Bürostandorte gelten, bietet Ludwigshafen Wüest Partner zufolge mit mehr als sechs Prozent die höchste Rendite – verbunden mit einem höheren Marktrisiko.

Karlsruhe und Regensburg überzeugen mit niedrigen Risiko-Scores und damit günstigen Rendite-Risiko-Verhältnissen. Städte wie Duisburg oder Magdeburg schneiden dagegen weniger günstig ab, da höhere Risiken dort nicht durch entsprechend hohe Renditechancen ausgeglichen werden.

Prognose bis 2030: Flächenzuwachs erwartet

Wüest Partner erwartet trotz demografischer Veränderungen, hybrider Arbeitsmodelle und des zunehmenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz weiterhin einen moderaten Anstieg der Büroflächennachfrage. Grundlage ist ein prognostizierter Zuwachs von durchschnittlich rund 159.000 zusätzlichen Bürobeschäftigten pro Jahr bis 2030.

Der größte Anteil des Beschäftigungswachstums entfällt auf wissens- und dienstleistungsintensive Branchen insbesondere auf freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, den Bereich Information und Kommunikation sowie die öffentliche Verwaltung. Gemeinsam dürften diese Sektoren rund drei Viertel des zusätzlichen Flächenbedarfs generieren.

ESG-konforme und flexible Büros gesucht

"Der deutsche Büromarkt steht vor einem strukturellen Wandel. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Büroflächen gebraucht werden, sondern welche", sagt Sophie Nieder, Senior Economic Market Analyst bei Wüest Partner.

Gesucht werden moderne Flächen mit flexiblen Nutzungskonzepten, hoher Aufenthaltsqualität und ESG-konformer Ausstattung, und das vorzugsweise in zentralen, gut angebundenen Lagen, heißt es in der Marktstudie. Der bestehende Büroflächenbestand wird den Anforderungen vielerorts nicht mehr gerecht. Der Ersatzbedarf steigt – durch Revitalisierung, Umnutzung oder Neubau.

Ergänzt wird die Publikation durch ein Interview mit Emanuel Coskun, Senior Managing Director bei Hines Germany, mit Zukunftsperspektiven des Büros sowie der Bedeutung von ESG-Kriterien im Marktumfeld.

Office Report Deutschland 2025, Wüest Partner (Download)

CBRE: Chancen für regionale Akteure

Laut einer Analyse des Immobiliendienstleisters CBRE für das erste Halbjahr 2025 bleiben die Spitzenrenditen für erstklassige Büroimmobilien in den Top-Lagen der B- Standorte und Regionalzentren stabil bei 5,50 Prozent – in sekundären Lagen werden 6,30 Prozent ausgewiesen. Zum Vergleich: Der Durchschnitt der Spitzenrenditen in den "Top 7"-Märkten liegt aktuell bei 4,96 Prozent.

"Agieren Büroinvestoren bereits in den Top-Standorten selektiv, waren diese in den B-Standorten und Regionalzentren noch zurückhaltender und investierten nur dann, wenn Lage, Produkt, Qualität und damit der Preis absolut in das Anlage- und Investitionsprofil passt", sagt Marc Rohrer, Head of Investment Hamburg & Region North bei CBRE. 57 Prozent des Kapitals floss in Core- und Core-Plus-Produkte, Value-add-Produkte hatten einen Anteil von 22 Prozent.

Da sich internationale Anleger auf die Top-Märkte konzentrieren, bieten sich lokalen und regionalen Akteuren gute Sondierungs- und Kaufoptionen. "Die positiven Aussichten auf ein Ende der Rezession im laufenden Jahr und ein Wachstum in den Folgejahren bereiten ein gutes Fundament für die Aussichten am deutschen Immobilieninvestmentmarkt", meinte Dr. Jan Linsin, Head of Research bei CBRE.





