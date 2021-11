Die Zuversicht im europäischen Immobiliensektor steigt auf den höchsten Wert seit 2014, wie die Studie "Emerging Trends in Real Estate 2022" von PwC und ULI zeigt – trotz aller Unsicherheiten (Symbolbild)

Die Immobilienbranche blickt so zuversichtlich in die Zukunft wie seit sieben Jahren nicht mehr, wie die neue PwC-ULI-Trendstudie zeigt. Doch nicht alles ist rosig: Die größte Sorge der Investoren ist das Thema Cybersicherheit, das immer relevanter wird.

Das Vertrauen der Investoren in die europäischen Immobilienmärkte steigt auf den höchsten Wert seit 2014, wie die Studie "Emerging Trends in Real Estate, Europe 2022 – Road to Recovery" zeigt, die von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC einmal jährlich gemeinsam mit dem Urban Land Institute (ULI) erstellt wird. Doch auch Sorgen werden geäußert.

Dieser Optimismus spiegele die Erleichterung vieler Investoren wider, dass sich die Branche in der Krise als widerstandsfähig erwiesen hat, schreiben die Studienautoren. Rund die Hälfte (52 Prozent) der Befragten ist der Meinung, dass das Geschäftsvertrauen im kommenden Jahr steigen wird. Mehr Profitabiltät erwarten 49 Prozent des Experten und 53 Prozent gehen gehen davon aus, im Jahr 2022 mehr Mitarbeiter einzustellen. Das sind jeweils mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Doch es gibt auch Unsicherheiten am Markt.

Befragt wurden für die aktuelle 19. Ausgabe der Studie 844 Entscheider von Immobilienfirmen, Investment Manager und andere Marktexperten. Neben den Branchentrends gibt es dem Report auch ein Ranking der attraktivsten Standorte für Investoren in Europa.

Investment: Sorge vor Cyberangriffen und Inflation

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Branche beobachten die Studienautoren auch viele Unsicherheiten. Nach den größten Sorge befragt, die das Geschäftsumfeld im Jahr 2022 beeinflussen dürften, nannten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Investoren das Thema Cybersicherheit. Aber auch die Sorgen vor einer steigenden Inflation (59 Prozent) und Veränderungen bei den Zinssätzen (55 Prozent) treiben die Mehrheit der befragten Experten um.

Dazu kommen branchenspezifische Themen: Mit Blick auf das kommende Jahr 2022 sagte die große Mehrheit (88 Prozent) der Umfrageteilnehmer, dass steigende Baukosten und die Verfügbarkeit von Ressourcen sie unsicher machen. Auch die Suche nach passenden Grundstücken und Anlagen finden viele (66 Prozent) immer schwieriger. Das Thema Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit zur Dekarbonisierung treibt 61 Prozent der Immobilieninvestoren um.

Viele Immobilienunternehmen stehen vor einer tiefgreifenden Veränderung: Rund zwei Drittel (68 Prozent) der Befragten halten die interne Transformation für eine der Top-Prioritäten in den kommenden fünf Jahren. Neben der Integration innovativer Technologien und der Umsetzung einer Nachhaltigkeitsagenda müssen Nachwuchskräfte rekrutiert und die eigene Belegschaft weitergebildet werden. Die größte Hürde für die Veränderung der Organisation sehen rund 84 Prozent der Befragten in der die bestehenden Kultur.

Ranking: London überholt Spitzenreiter Berlin

Das traditionelle Städteranking in der Studie basiert auf der Einschätzung der befragten Immobilienexperten zu den europäischen Standorten. Berücksichtigt werden unter anderem die Zukunftsaussichten in punkto Investitionen und Entwicklung. Im aktuellen PwC-ULI-Ranking schiebt sich London wieder an die Spitze – vor Berlin. Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Hauptstadt noch die Nase vorn. Paris verteidigt Rang drei.

Die britische Hauptstadt überzeugte mit viel Dynamik und ihrem Status als Drehkreuz Europas sowie guten Renditechancen im Bürosegment: Die fallen in London im Vergleich zu den anderen Standorten um ein Prozent höher aus, heißt es in der Studie. Zudem hat sich die Stadt als Standort für Unternehmen aus dem Technologie- und Life-Sciences-Sektor etabliert.

Davon, dass ausländische Investoren die robuste deutsche Wirtschaft als Standortvorteil sehen, profitiert nicht nur Berlin, sondern auch vier andere Städte in Deutschland, die es in die "Top 10" geschafft haben: Frankfurt belegt wie im Vorjahr Rang vier, München folgt auf dem fünften Platz und verbessert sich damit um zwei Ränge. Hamburg rutscht von Platz sechs auf Platz 8 ab.

Top 10: Städteranking 2022 (2021)

(2) London (1) Berlin (3) Paris (4) Frankfurt (7) München (8) Madrid (5) Amsterdam (6) Hamburg (13) Barcelona (12) Brüssel

Frankfurt gilt bei den Investoren als sehr breit aufgestellt: Gebäude können schnell umgenutzt werden, das macht es möglich, rasch auf aktuelle Trends aufzuspringen. "Frankfurt und auch München punkten zudem mit Verbesserungen im Nahverkehr, durch die insbesondere ältere Menschen dazu ermutigt werden, wieder in die Innenstädte zurückzukehren. Das eröffnet Investitionschancen im Bereich Alterswohnungen und Gesundheitseinrichtungen", erklärt Sabine Georgi, Geschäftsführerin des ULI Deutschland/Österreich/Schweiz. Die kurzen Pendelzeiten in alle deutschen Innenstädte seien außerdem ein Aspekt, von dem Gewerbeimmobilien profitieren dürften, so Georgi.





